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Появилось видео «шариков» на границе (но это не точно). А Минобороны объяснило про «антигосударственную символику»
24.08.2020 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Внимание! Подлинность этого видео не подтверждена, но подсчет шаров совпадает с указанными в сообщении Минобороны, как и марка вертолета
«В нашей редакции оказались эксклюзивные кадры перехвата очередной воздушной провокации со стороны Литвы. В результате подъема боевого вертолета на нейтрализацию неопознанного объекта было установлено, что «провокация» представляет собой связку шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым полотном, которая после сближения с летательным аппаратом была рассеяна в районе населенного пункта Лужи», — говорится в сообщении BelVPO.
«Мы ничего не можем вам сказать про подлинность видео и то, когда и где оно было снято», — коротко прокомментировали это видео в пресс-службе Министерстве обороны.
Что касается фразы про «антигосударственную символику», которую использовали в первом сообщении о «шариках» в ведомстве, то в Минобороны это объяснили просто.
«Можно было бы сказать, что речь идет скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране», — пояснили в Минобороны.
Краткое содержание предыдущих серий сериала «Шарики»
1-ая серия
В Минобороны Беларуси
«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.
2-ая серия
В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.
В МИД Литвы
3-я серия
В Минобороны Беларуси
«Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной. Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. В-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в Минобороны.
4-ая серия
МИД Беларуси
«Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси.
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Появилось видео «шариков» на границе (но это не точно). А Минобороны объяснило про «антигосударственную символику»
Его подлинность не подтверждена Министерством обороны Беларуси, но и не опровергнута. Но в ведомстве нам пояснили фразу про «антигосударственную символику.
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