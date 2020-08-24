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Появилось видео «шариков» на границе (но это не точно). А Минобороны объяснило про «антигосударственную символику»

24.08.2020 16:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Широко известный в узких кругах сайт на военную тематику BelVPO опубликовал видео «шариков», которые подняли «дипломатическую бурю» между Беларусью и Литвой. Его подлинность не подтверждена Министерством обороны Беларуси, но и не опровергнута. Но в ведомстве нам пояснили фразу про «антигосударственную символику.

Внимание! Подлинность этого видео не подтверждена, но подсчет шаров совпадает с указанными в сообщении Минобороны, как и марка вертолета

«В нашей редакции оказались эксклюзивные кадры перехвата очередной воздушной провокации со стороны Литвы. В результате подъема боевого вертолета на нейтрализацию неопознанного объекта было установлено, что «провокация» представляет собой связку шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым полотном, которая после сближения с летательным аппаратом была рассеяна в районе населенного пункта Лужи», — говорится в сообщении BelVPO.

«Мы ничего не можем вам сказать про подлинность видео и то, когда и где оно было снято», — коротко прокомментировали это видео в пресс-службе Министерстве обороны.

Что касается фразы про «антигосударственную символику», которую использовали в первом сообщении о «шариках» в ведомстве, то в Минобороны это объяснили просто.

«Можно было бы сказать, что речь идет скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране», — пояснили в Минобороны.

Краткое содержание предыдущих серий сериала «Шарики»

1-ая серия

В Минобороны Беларуси заявили, что 23 августа около 19.30 пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы в Ошмянском районе.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.

2-ая серия

В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.

В МИД Литвы сообщили, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

3-я серия

В Минобороны Беларуси заявили, что действия наших летчиков расценивают как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Они действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литвы не было.

«Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной. Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. В-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в Минобороны.

4-ая серия

МИД Беларуси вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом на государственной границе Беларуси. По данным ведомства, с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 километра.

«Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси.

 
 
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Его подлинность не подтверждена Министерством обороны Беларуси, но и не опровергнута. Но в ведомстве нам пояснили фразу про «антигосударственную символику.
 
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