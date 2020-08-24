Минфин РФ предложил ограничить госкредиты для Беларуси, Венесуэлы и Кубы

Источник материала: Tut.by

Минфин России подготовил правила, которыми в случае утверждения будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам. На общих основаниях на их получение не смогут претендовать Беларусь, Армения, Венесуэла и Куба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой свод подготовлен впервые — правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года.

Соответствующий проект постановления правительства опубликовал департамент государственного долга и государственных финансовых активов Минфина 19 августа.

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора». В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита.

Круг потенциальных заемщиков сужается

Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, несколько традиционных суверенных должников России больше не смогут продолжать занимать у нее деньги по общим правилам. В качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;

государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;

государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;

государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;

государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B- (Standard & Poor's, Fitch) или B3 (Moody's Investors Service);

государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Беларуси сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием оппозиции и режима Александра Лукашенко.

ОЭСР относит к 6-й и 7-й категориям странового риска такие государства, как Ангола, Армения, Беларусь, Иран, ЦАР, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Сирия, Туркмения и Венесуэла. Кредитные рейтинги ниже B-/B3 от международных рейтинговых агентств присвоены Кубе и Венесуэле.

По общим правилам Беларусь, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Беларусь и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.

С 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Беларуси по меньшей мере восемь кредитов, подсчитал РБК. На конец марта 2020 года Минск был должен около 7,5 млрд долларов правительству России и еще 0,44 млрд долларов ВЭБу по кредиту на строительство Белорусской АЭС — всего 7,92 млрд долларов.

Но проект постановления, разработанный Минфином, оставляет возможность в виде исключения предоставить госкредит в индивидуальном порядке «с учетом стратегического характера политических отношений Российской Федерации с государством-заемщиком». Для этого МИД должен сформировать свои предложения.

В 2020 году Россия может предоставить другим странам госкредитов на рекордные 295,7 млрд российских рублей, следует из данных Федерального казначейства. В первом полугодии таких кредитов предоставлено на 65,7 млрд. Список суверенных заемщиков засекречен.

Крупнейшие проблемные госкредиты

В конце 2013 года Россия выступила эксклюзивным покупателем суверенных еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов. Бумаги были приобретены по льготной ставке 5%. Евробонды были куплены в рамках соглашения о финансовой помощи республике, когда ее президентом был Виктор Янукович, в увязке с платежами за российский газ. Новые власти Украины отказались платить по этому долгу, и Россия обратилась в английский суд, где процесс идет до сих пор.

В 2011 году Россия предоставила Венесуэле госкредит на сумму до 4 млрд долларов для финансирования закупок вооружений. С того времени Венесуэла трижды реструктурировала долг. Изначально она должна была погасить всю задолженность по выбранному кредиту к сентябрю 2018 года, однако срок окончательных выплат был смещен на 2027 год.