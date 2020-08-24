«Безопасных способов сохранить свои деньги в Беларуси я не вижу». Экономист о перспективах рынка недвижимости и экономики в целом

«Там, где основной риск — это государство и его действия, говорить о безопасности своих сбережений, очень сложно»

— Мы видим, что те, у кого были обычные депозиты в белорусских рублях, уже в большинстве своем решили их обналичить. А что делать тем, у кого есть безотзывные вклады в белорусских рублях?

— Тем, у кого есть безотзывные вклады в белорусских рублях, остается только одно: расслабиться и получать удовольствие. Для того они и безотзывные, чтобы их нельзя было забрать. Есть, конечно, экстренные поводы, которые отличаются в разных банках (смерть близкого человека или необходимость в дорогостоящем лечении), но при всех других условиях деньги нельзя забрать.

— Что делать тем, у кого деньги на обычных счетах в банках? Стоит ли им опасаться за свои сбережения? Если да, то где в таком случае хранить деньги?

— Если сбережения в банке в белорусских рублях, то им, скорее всего, ничего не угрожает. Потому что с белорусским рублем что-то делать бессмысленно: государству не нужно отбирать у людей белорусские рубли, потому что у него есть печатный станок. В крайнем случае, если будет совсем худо, государство еще рублей себе допечатает.

Другое дело — вклады валютные. Если продолжится политическое безумие и экономическая ситуация будет ухудшаться, то теоретически нельзя исключить заморозку вкладов. Это будет связано с тем, что не будет валютной ликвидности и банкам нечем будет возвращать валютные вклады.

Теоретически возможна принудительная конвертация валютных вкладов в рублевые. Мы этого не переживали в прошлые валютные кризисы, которых в истории Беларуси было много, но тогда не было такого политического фона.

Оценить, насколько вероятна заморозка или конвертация, я думаю, сейчас не возьмется никто — просто не хватает данных для осмысленных прогнозов.

А вот где хранить деньги, если их снять со счетов, — каждый решает сам. Я принципиально не даю таких советов. Потому что у любого способа хранить свои деньги есть свои риски. Хранить валюту в банке опасно, потому что может произойти конвертация или заморозка, хранить дома большую сумму денег опасно, потому что могут ограбить. Какие остались варианты? Например, покупка золота. Но здесь, опять же, встает вопрос, где его хранить. Если хранить дома — то риски те же, что и с валютой. Если хранить золото в ячейке в банке, то все помнят ситуацию с «Белгазпромбанком», когда ячейки просто открыли.

Получается, что безопасных способов хранить свои сбережения в Беларуси я сейчас не вижу. Ведь что значит «безопасность»? Это элемент, который нам обеспечивает государство. Это ситуация, когда государство нам что-то гарантирует, защищает от мошенников и воров и так далее. Но там, где основной риск — это само государство и его действия, говорить о безопасности, в том числе о безопасности своих сбережений, очень сложно.