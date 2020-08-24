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«Прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда». МИД Украины ответил белорусским коллегам
24.08.2020 07:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Украины посоветовал официальному Минску отказаться от насилия, потому что это путь в никуда. Соответствующий ответ, касающийся недавнего заявления пресс-секретаря МИД Беларуси,
«Для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — пишет пресс-служба МИД.
Украинское внешнеполитическое ведомство пожелало Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.
«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — отметили в МИД Украины.
В конце минувшей недели, напомним, Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews
В МИД Беларуси в ответ
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«Прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда». МИД Украины ответил белорусским коллегам
«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», - отметили в МИД Украины.
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