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Профсоюзы попросили правительство не допустить роста цен

24.08.2020 18:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Федерация профсоюзов выступила с инициативой создания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, заявил в понедельник председатель ФПБ Михаил Орда.  

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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"Это та площадка, на которой правительство, профсоюзы и наниматели не только обсуждают острые и значимые для людей вопросы, но, что особенно важно, вырабатывают решения, которые затем на практике должна выполнить каждая из сторон", ― сказал Орда.

Также в федерации призвали работников "не поддаваться на провокации", такой призыв содержится в решении президиума ФПБ по итогам заседания в понедельник. 

"Всякого рода подстрекатели действуют совсем не в интересах людей. Все их действия направлены на то, чтобы дестабилизировать работу предприятий. Мы расцениваем все это как грубое нарушение закона", ― говорится в документе.

Глава ФПБ также призвал "не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны".

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели мирный характер. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, объявив забастовки, в Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.

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Теги: Минск
 
 
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Речь идет в первую очередь о ценах на социально значимые товары и услуги, кроме того, ФПБ призывает работников "не совершать необдуманных действий по...
 
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