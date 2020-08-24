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Профсоюзы попросили правительство не допустить роста цен
24.08.2020 18:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Федерация профсоюзов выступила с инициативой создания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, заявил в понедельник председатель ФПБ Михаил Орда.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
"Это та площадка, на которой правительство, профсоюзы и наниматели не только обсуждают острые и значимые для людей вопросы, но, что особенно важно, вырабатывают решения, которые затем на практике должна выполнить каждая из сторон", ― сказал Орда.
Также в федерации призвали работников "не поддаваться на провокации", такой призыв содержится в решении президиума ФПБ по итогам заседания в понедельник.
"Всякого рода подстрекатели действуют совсем не в интересах людей. Все их действия направлены на то, чтобы дестабилизировать работу предприятий. Мы расцениваем все это как грубое нарушение закона", ― говорится в документе.
Глава ФПБ также призвал "не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны".
Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели мирный характер. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, объявив забастовки, в Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.
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Речь идет в первую очередь о ценах на социально значимые товары и услуги, кроме того, ФПБ призывает работников "не совершать необдуманных действий по...
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