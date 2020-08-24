|
Доходы и имущество белорусов в странах СНГ станут известны налоговой
24.08.2020 17:51 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Налоговые органы будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ, закон, содержащий эту информацию, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, белорусское министерство по налогам и сборам с 2021 года начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан и юрлиц с коллегами из стран Содружества.
Налоговые органы стран СНГ будут сообщать сведения о доходах белорусов от работы по найму, по гражданско-правовым договорам, от дивидендов, роялти, операций с ценными бумагами, продажи недвижимости и компаний и прочего.
Документ позволит странам СНГ эффективнее администрировать налоговые платежи и контролировать, чтобы налоги поступали в бюджет своевременно и полностью. Кроме того, поможет сократить теневую экономику, противостоять сокрытию капиталов за рубежом и уклонению от уплаты налогов,
Это будет происходить в автоматическом режиме. Сейчас это происходит только после запроса.
Автоматически налоговые органы стран СНГ будут обмениваться также сведениями о доходах и активах юридических лиц. Кроме того, будет предоставляться информация о суммах уплаченных налогов и сборов,
Обмениваться информацией страны СНГ будут ежегодно по итогам отчетного года.
В реализации документа, подписанного еще в 2018 году, участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь ратифицировала документ последней.
Украина свела свое взаимодействие с СНГ до минимума и не будет автоматически обмениваться налоговой информацией. Молдова пока не ратифицировала протокол.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговые органы будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ, закон, содержащий эту информацию, опубликован на Национальном правовом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)