Доходы и имущество белорусов в странах СНГ станут известны налоговой

Налоговые органы будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ, закон, содержащий эту информацию, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, белорусское министерство по налогам и сборам с 2021 года начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан и юрлиц с коллегами из стран Содружества.

Налоговые органы стран СНГ будут сообщать сведения о доходах белорусов от работы по найму, по гражданско-правовым договорам, от дивидендов, роялти, операций с ценными бумагами, продажи недвижимости и компаний и прочего.

Документ позволит странам СНГ эффективнее администрировать налоговые платежи и контролировать, чтобы налоги поступали в бюджет своевременно и полностью. Кроме того, поможет сократить теневую экономику, противостоять сокрытию капиталов за рубежом и уклонению от уплаты налогов, пишут Naviny.by.

Это будет происходить в автоматическом режиме. Сейчас это происходит только после запроса.

Автоматически налоговые органы стран СНГ будут обмениваться также сведениями о доходах и активах юридических лиц. Кроме того, будет предоставляться информация о суммах уплаченных налогов и сборов, сообщает «Спутник».

Обмениваться информацией страны СНГ будут ежегодно по итогам отчетного года.

В реализации документа, подписанного еще в 2018 году, участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь ратифицировала документ последней.

Украина свела свое взаимодействие с СНГ до минимума и не будет автоматически обмениваться налоговой информацией. Молдова пока не ратифицировала протокол.