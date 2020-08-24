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Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Словакии, который поддержал протестующих

24.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.


Фото: slovakia.mfa.gov.by

Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента.

18 августа стало известно, что после видеообращения Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Он планирует вернуться в Беларусь в ближайшее время.

В своем втором видеообращении Лещеня призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов.

 
 
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Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. После...
 
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