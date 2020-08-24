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Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Словакии, который поддержал протестующих
24.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня
18 августа стало известно, что после видеообращения Игорь Лещеня
В своем втором видеообращении Лещеня
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Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. После...
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