|
Сотрудника МИД, вышедшего на пикет, чтобы высказать свою позицию из-за ситуации в стране, уволили по статье
24.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка,
Уволили Вячеслава Казаченка по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей».
Как стало известно TUT.BY от своих источников, замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышедшая поддержать Казаченка на пикете, тоже больше не работает в МИД.
Напомним, Вячеслав Казаченок 17 августа
О своем намерении выйти на пикет Вячеслав предупредил коллег в МИД, и за час до пикета глава министерства Владимир Макей собрал сотрудников на разговор. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству, и, по словам Казаченка, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудника МИД, вышедшего на пикет, чтобы высказать свою позицию из-за ситуации в стране, уволили по статье
Неделю назад Вячеслав Казаченок вышел на одиночный пикет на ступеньки здания МИД. Сотрудник МИД хотел «высказать свою принципиальную позицию» по ситуации в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)