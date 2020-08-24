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Сотрудника МИД, вышедшего на пикет, чтобы высказать свою позицию из-за ситуации в стране, уволили по статье

24.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего неделю назад на пикет, уволили из внешнеполитического ведомства. Об этом Вячеслав Казаченок рассказал TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уволили Вячеслава Казаченка по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей».

Как стало известно TUT.BY от своих источников, замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышедшая поддержать Казаченка на пикете, тоже больше не работает в МИД.

Напомним, Вячеслав Казаченок 17 августа вышел на одиночный пикет на ступеньки здания МИД. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева. Пикетом с белыми пустыми листами в руках сотрудники МИД хотели «высказать свою принципиальную позицию» по ситуации в стране. Вячеслав Казаченок признался, что из-за происходящего ему страшно за будущее, жизнь людей, свою жизнь.

О своем намерении выйти на пикет Вячеслав предупредил коллег в МИД, и за час до пикета глава министерства Владимир Макей собрал сотрудников на разговор. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству, и, по словам Казаченка, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.

 
 
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Неделю назад Вячеслав Казаченок вышел на одиночный пикет на ступеньки здания МИД. Сотрудник МИД хотел «высказать свою принципиальную позицию» по ситуации в...
 
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