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Белорусский рубль начал торги заметным падением

25.08.2020 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рубль на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 августа заметно упал к трем основным валютам.

По информации БВФБ, доллар вырос на BYN0,0463 на 10.22 — до 2,6016 рубля, евро подорожал на BYN0,0518 — до 3,0709 рубля, российский рубль укрепился на BYN0,059 — до 3,4943 рубля за 100 российских рублей.

До мартовского максимума, 2,6396 рубля за доллар, осталось менее 4 копеек.

Как сообщал TUT.BY, в обменниках курсы валют установили банки">продолжают расти курсы валют. При этом во многих обменниках и отделениях банков по-прежнему отмечается нехватка валюты.

Вчера Нацбанк заявил о приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности, чтобы снизить давление на внутренний валютный рынок.

— В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок.
В этой связи Национальным банком принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября 2020 года, — отметил регулятор.

Это решение означает, что Национальный банк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем, осуществляться она будет в более контролируемом режиме — путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 августа заметно упал к трем основным валютам.
 
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