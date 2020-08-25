|
Курсы валют: белорусский рубль снова дешевеет по отношению к евро и доллару
25.08.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник. Причем рубль дешевел еще большими темпами, чем накануне.
По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:
Так, доллар США подорожал в ходе торгов во вторник на 4,74 копейки (1,85%).
Европейская валюта укрепилась почти так же значительно – на 5,68 копейки (1,88%).
Российский рубль тоже показал рост: подорожал на 0,0586 рубля (1,7%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская валюта подорожала на 4,74 копейки, европейская – укрепилась на 5,68 копейки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)