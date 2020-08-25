Курсы валют: белорусский рубль снова дешевеет по отношению к евро и доллару

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник. Причем рубль дешевел еще большими темпами, чем накануне.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:

доллар США – 2,6028 рубля;

евро – 3,0758;

100 российских рублей – 3,4939.

Так, доллар США подорожал в ходе торгов во вторник на 4,74 копейки (1,85%).

Европейская валюта укрепилась почти так же значительно – на 5,68 копейки (1,88%).

Российский рубль тоже показал рост: подорожал на 0,0586 рубля (1,7%).