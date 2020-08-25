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Курсы валют: белорусский рубль снова дешевеет по отношению к евро и доллару

25.08.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник. Причем рубль дешевел еще большими темпами, чем накануне.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:

  • доллар США – 2,6028 рубля;
  • евро – 3,0758;
  • 100 российских рублей – 3,4939.

Так, доллар США подорожал в ходе торгов во вторник на 4,74 копейки (1,85%).

Европейская валюта укрепилась почти так же значительно – на 5,68 копейки (1,88%).

Российский рубль тоже показал рост: подорожал на 0,0586 рубля (1,7%).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская валюта подорожала на 4,74 копейки, европейская – укрепилась на 5,68 копейки.
 
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