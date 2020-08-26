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"У покупателя могли быть проблемы". Хозяйка квартиры хотела оставить несовершеннолетнюю дочь без жилья, но риэлтеры вовремя вмешались
26.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продажа и
- В продажу поступила трехкомнатная квартира в обычном состоянии, - рассказывает специалист. - Собственником была незамужняя женщина Л. с дочерью-школьницей. Жилье женщине досталось по договору дарения от матери Н., которая поставила условие, что в случае продажи квартиры вырученные средства делятся пополам с родным братом Д., проживающим в этой же квартире со своей семьей. Отношения между родственниками были напряженными, и они решили разъехаться, продав имеющуюся квартиру и купив жилье взамен. Ничего необычного, в практике агентств такие обмены не редкость.
Итак, по условиям договора после продажи трехкомнатной квартиры в Минске, брат и сестра должны были совершить встречные сделки: приобрести недвижимость в переферийных городах. Покупатель на трехкомнатную квартиру нашелся, брат собственницы недвижимость взамен подобрал, а вот сама собственница не торопилась. В ходе общения с ней агент предположила, что Л. и не собирается покупать жилье взамен, просто делает вид, что ищет недвижимость, а ее реальная цель - забрать вырученные от продажи квартиры деньги. Это предположение косвенно подтвердил брат, а также мама собственницы.
Так как в предполагаемой сделке фигурировал несовершеннолетний ребенок, риэлтеры компании взяли ситуацию под усиленный контроль: провели расследование и выяснили, что ранее уже были факты, когда вырученные собственницей деньги от продажи другого имущества исчезли в «неизвестном направлении». И хотя семья не состояла в социально-опасном положении, специалисты понимали, что собственница может продать имеющееся жилье, арендовать квартиру, зарегистрироваться в ней вместе с ребенком по договору найма, а деньги за проданное жилье снова могли исчезнуть.
При таком развитии событий у покупателя возникли бы реальные проблемы: по истечении договора найма велика вероятность что женщина и несовершеннолетний ребенок будут выписаны по решению суда. А поскольку своего жилья нет, они потенциально становятся БОМЖами, т.е. права несовершеннолетней девочки при такой сделке купли-продажи были бы нарушены. А такая сделка может быть оспорена. Скорее всего сделку признали бы недействительной и по решению суда страховая компания была бы обязана выплатить возмещение пострадавшим сторонам.
Чтобы избежать неприятной ситуации, риэлтеры провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, и пришли к соглашению в этой ситуации. В кратчайшие сроки был подобран вариант взамен - полностью устраивающий собственницу Л. Трехкомнатная квартира продалась, объекты для всех сторон были приобретены под контролем специалистов агентства, и несовершеннолетний ребенок Л. был зарегистрирован в купленной квартире.
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"У покупателя могли быть проблемы". Хозяйка квартиры хотела оставить несовершеннолетнюю дочь без жилья, но риэлтеры вовремя вмешались
Продажа и покупка квартиры - это всегда приключение. Редко бывает, что удается обо всем сразу договориться и все сразу друг друга понимают. Интересы каждого...
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