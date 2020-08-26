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В Беларуси завершается теребление льна
26.08.2020 10:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг ― Sputnik. В Беларуси завершается теребление льна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Лен вытереблен на 45,7 тысячах гектаров (94,7% уборочной площади). При этом льнотреста поднята с 2,92 тысяч гектаров, заготовлено 9,33 тысяч тонн.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заготовка сырья и в целом развитие льняной отрасли в последние годы были объектом пристального внимания власти. На специальном совещании в Орше осенью минувшего года президент Александр Лукашенко снова говорил о том, что льняную отрасль необходимо вывести на эффективную работу.
Он призвал определиться с
Год назад Sputnik
В Минсельхозпроде также рассказали, что в четырех областях Беларуси — Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской ― близится к завершению уборка зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы). Началась уборка гречихи и проса.
Всего по стране намолочено 7,591 миллион тонн зерна при средней урожайности 37,3 ц/га. В прошлом году на эту дату урожайность составляла 31,2 ц/га.
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Последние годы льняную отрасль пытаются вывести на эффективную работу — на одном из последних совещаний президент критиковал и аграриев, которые не в полной мере...
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