|
Торги на валютной бирже: рубль продолжает падать
26.08.2020 10:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Белорусский рубль продолжает слабеть по отношению ко всем валютам корзины - торги на валютной бирже в среду начались с очередного падения "зайчика".
© Sputnik / Виктор Толочко
В начале торгов – по данным на 10:15-10:20 - белорусский рубль потерял 4,63 копейки по отношению к доллару и 5,15 по отношению к евро. Не таким значительным оказалось падение лишь по отношению к российскому рублю – снижение составило 1,24 копейки при расчетах 1 белорусский рубль за 100 российских.
В ряде банков доллар продают уже по курсу 2,7-2,72, евро – 3,17-3,19. На фоне роста курсов в ряде обменных пунктов
Национальный банк накануне разослал белорусским банкам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале торгов белорусский рубль потерял более 4,6 копейки по отношению к доллару и более 5 копеек к евро.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)