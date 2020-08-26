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Торги на валютной бирже: рубль продолжает падать

26.08.2020 10:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Белорусский рубль продолжает слабеть по отношению ко всем валютам корзины - торги на валютной бирже в среду начались с очередного падения "зайчика".

© Sputnik / Виктор Толочко
Доллар уже 2,70. Что происходит в обменниках страны?

В начале торгов – по данным на 10:15-10:20 - белорусский рубль потерял 4,63 копейки по отношению к доллару и 5,15 по отношению к евро. Не таким значительным оказалось падение лишь по отношению к российскому рублю – снижение составило 1,24 копейки при расчетах 1 белорусский рубль за 100 российских.

В ряде банков доллар продают уже по курсу 2,7-2,72, евро – 3,17-3,19. На фоне роста курсов в ряде обменных пунктов стал наблюдаться дефицит иностранной валюты. К примеру, накануне в "BSB-банке" на улице Заславской долларов не было уже в полдень. 

Национальный банк накануне разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в котором отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В начале торгов белорусский рубль потерял более 4,6 копейки по отношению к доллару и более 5 копеек к евро.
 
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