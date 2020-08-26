Как «Брестское пиво» продали армянскому другу Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Болгарская компания «Мультигруп Трейд» ООД приобретает у белорусского государства 89,73% акций компании «Брестское пиво». Сумма сделки не раскрывается. Известно лишь, что покупатель аффилирован с влиятельным армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, который в Беларуси известен дружбой с Александром Лукашенко.

С 2014 года брестское предприятие находится в санации, им руководит антикризисный управляющий. Все это время белорусские власти уже пытались привлечь на «Брестское пиво» инвестора, чтобы улучшить финансовое положение завода. Однако многократные торги по продаже предприятия как имущественного комплекса и его акций были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявлений на участие в них, говорится в пресс-релизе «Брестского пива».

Справедливости ради стоит сказать, что пивзавод в Бресте сватали многим компаниям, которые специализируются на производстве пива. Но в каждом случае потенциальных покупателей что-то не устраивало . Многие считали стоимость актива завышенной.

Однако 31 июля 2020 года потенциальный покупатель нашелся . Белорусские власти заключили с болгарской «Мультигруп Трейд» ООД договор о продаже госпакета акций «Брестского пива». Сделка еще не закрыта, констатировали в «Брестоблимуществе». То есть деньги за акции еще не перечислены, акции новым владельцам не переданы.

Сумма сделки не раскрывается. «Кроме уплаты в областной бюджет цены акций новый собственник также принял на себя обязательства инвестировать в ОАО „Брестское пиво“ для целей модернизации производства и пополнения оборотных средств, а также обеспечить гашение долгов предприятия», говорится в пресс-релизе.

В настоящее время решается вопрос по выходу предприятия из процедуры санации, для чего прорабатываются условия мирового соглашения с кредиторами. В этом документе будут определены окончательная сумма и порядок уплаты кредиторской задолженности предприятием, пояснили TUT.BY в ОАО «Брестское пиво». Затем новый владелец сможет назначить своего руководителя и начать полноценную работу на заводе.

Новый владелец «Брестского пива» — «Мультигруп Трейд» — входит в армянский концерн Multi Group, который создан в 1998 году по инициативе бизнесмена Гагика Царукяна и объединяет его активы в разных сферах (производство алкоголя, фармацевтика, продажа автомобилей, сжиженного газа, одежды и так далее). В 2010 году предприниматель открыл армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе» и наладил розлив коньяка в Минске.

Как Царукян сотрудничал с Беларусью и Лукашенко Царукян — один из самых состоятельных людей Армении, в 2018 году он задекларировал доход около 222 млн долларов. Бизнесмен поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Последний несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал как раз Царукян. В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента. В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов. Спустя год посольство Беларуси в Армении переехало в село Ариндж Котайкской области, заняв дом около особняка Царукяна. Известно также, что армянский бизнесмен подарил Николаю Лукашенко на его будущую свадьбу 400 литров коньяка и белых львят, которые сейчас живут в Минском зоопарке.

Царукян ведет активную политическую деятельность и старается выстраивать отношения с властями. Он основал партию «Процветающая Армения». В июне 2020 года парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его арест. Но суд оставил на свободе бизнесмена-политика.

По информации TUT.BY, Царукян на заводе в Бресте еще не был. Много времени на предприятии проводит его армянский партнер. Известно, что есть планы по расширению бизнеса «Брестского пива». За основу планируется взять деятельность болгарской компании «БК — Горна Баня», которую армянские бизнесмены купили в 2009 году. В Болгарии это один из ведущих производителей бутилированной минеральной и столовой воды, газированных безалкогольных напитков, фруктовых соков и нектаров.

На «Брестском пиве», комментируя будущее завода, сказали TUT.BY, что одним из условий покупки госпакета акций предприятия является сохранение численности работников и уровня заработной платы. Основным видом деятельности компании по-прежнему будет производство пива. Новый собственник планирует провести ребрендинг продукции предприятия, а также расширить ассортимент пива, минеральной воды и безалкогольных напитков.

С момента заключения договора купли-продажи акций представители «Мультигруп Трейд» постоянно находятся на ОАО «Брестское пиво», проводят техническую инвентаризацию предприятия, ведут поиск новых возможных рынков сбыта, принимают участие в разработке дальнейшей стратегии развития предприятия, говорится в ответе брестского предприятия.