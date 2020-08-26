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В Могилевской области хлеборобы приближаются к намолоту в миллион тонн зерна

26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Погода в Беларуси пока на стороне аграриев.  Осталось убрать считанные гектары. В Могилевской области хлеборобы приближаются к намолоту в миллион тонн зерна. В трех районах жатву уже завершили (в Глусском, Кировском и Осиповичском). Близки к дожинкам и быховские аграрии. В сельхозпредприятии "Мокрянский" в этом году на 40 % больше зерновых. На помощь пришла техника из других хозяйств. В том числе экипаж комбайнера Александра Храмцова.  Лидеры уборочной (среди них и экипажи-помощники)  по традиции отмечены дипломами и премиями.
 
 
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Погода в Беларуси пока на стороне аграриев.  Осталось убрать считанные гектары. В Могилевской области хлеборобы приближаются к намолоту в миллион тонн зерна. В...
 
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