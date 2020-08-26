Минтранс будет по-новому распределять разрешения на международные перевозки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изменило нормы распределения разрешений на международные перевозки между перевозчиками, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Со среды вступило в силу постановление Минтранса от 2 июля 2020 года №37, согласно которому вносится изменения в порядок распределения, выдачи и использования "дозволов" белорусским перевозчикам осуществлять перевозки по территории иностранных государств.

В документе говорится, что по отдельным видам разрешений, не подлежащих распределению, комиссия Минтранса может дополнительно установить ограничение по количеству документов, которые выдаются на один грузовой автомобиль в течение календарного года.

Разрешения, не подлежащие распределению, нужно будет вернуть в Транспортную инспекцию в течение 90 календарных дней с даты выдачи. "В то же время предусмотрено, что комиссия будет иметь возможность определить перечень видов разрешений, срок возврата которых будет более 90 календарных дней. Разрешение, не подлежащее распределению, выдается автомобильному перевозчику только после возврата данного вида разрешения, по которому наступил срок возврата", - пояснили в министерстве.

Также в постановлении описаны случаи, в которых будет снижаться число разрешений, выдаваемых перевозчику, если он вернул документы за прошлый период неиспользованными. Также не будут выдавать разрешения, не подлежащие распределению, если перевозчик передал свой документ третьему лицу в течение его срока действия.

Все изменения, которые внесены в нормы распределения разрешений на международные перевозки, можно изучить на сайте Минтранса.

Проблема при выдаче белорусским перевозчикам "дозволов" возникла в конце прошлого года : из-за малого количества разрешений, предоставленных Польшей, небольшие транспортные фирмы лишились возможности совершать рейсы в соседнюю республику.

После этого Минтранс провел в регионах Беларуси ряд встреч с транспортными компаниями и пообещал решить данный вопрос. В результате разрешения были перераспределены : ведомство разово выдало двусторонние (транзитные) польские разрешения образца 2020 года перевозчикам в размере 50 % от количества фур.

Читайте также: