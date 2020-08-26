ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Стародорожском районе открылось новое здание для содержания коров на 300 голов

26.08.2020 17:09 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Значительный объект на агропромышленной карте Минской области! Сегодня в Стародорожском районе открылось новое здание для содержания коров на 300 голов. Он вошел в состав молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия "Шапчицы-Агро" - одного из ведущих в районе. В хозяйстве за год получают 7430 килограммов молока на одной корову, что выше  среднего уровня по стране. Вся продукция класса экстра, часть молока поставляют на переработку и на предприятие в Туров Гомельской области, где к молоку - одни из самых высоких требований. В целом объем выпуска продукции в Шапчицах превышает прошлогодний уровень.

Стародорожские аграрии довольны и предварительными результатами нынешней уборочной кампании. Местные сельхозпредприятия намолотили 33 000 тонн - это своеобразный рекорд для Старых Дорог. А на очереди - 13000 гектаров кукурузы, к уборке приступят в сентябре.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Значительный объект на агропромышленной карте Минской области! Сегодня в Стародорожском районе открылось новое здание для содержания коров на 300 голов. Он вошел в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар продолжает расти. Есть ли валюта в обменниках?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика