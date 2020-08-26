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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Стародорожском районе открылось новое здание для содержания коров на 300 голов Значительный объект на агропромышленной карте Минской области! Сегодня в Стародорожском районе открылось новое здание для содержания коров на 300 голов. Он вошел в...

Значительный объект на агропромышленной карте Минской области! Сегодня в Стародорожском районе открылось новое здание для содержания коров на 300 голов. Он вошел в состав молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия "Шапчицы-Агро" - одного из ведущих в районе. В хозяйстве за год получают 7430 килограммов молока на одной корову, что выше среднего уровня по стране. Вся продукция класса экстра, часть молока поставляют на переработку и на предприятие в Туров Гомельской области, где к молоку - одни из самых высоких требований. В целом объем выпуска продукции в Шапчицах превышает прошлогодний уровень.Стародорожские аграрии довольны и предварительными результатами нынешней уборочной кампании. Местные сельхозпредприятия намолотили 33 000 тонн - это своеобразный рекорд для Старых Дорог. А на очереди - 13000 гектаров кукурузы, к уборке приступят в сентябре.