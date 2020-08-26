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Рубль продолжает неуклонно падать

26.08.2020 16:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Все основные валюты неуклонно растут по отношению к белорусскому рублю на фоне политической обстановки в стране.

Так, еще 21 августа доллар вырос на 3,19 копейки и составил 2,5017 рубля, евро – на 4,05 (2,98 рубля), российский рубль – на 3,04 копейки (3,403).

По данным торгов на БВФБ, 26 августа доллар прибавил уже 0,0465 пункта и составил 2,6493 белорусского рубля, евро вырос на 0,0514 пункта (3,1272 белорусского рубля), российский рубль – на 0,0122 пункта (3,506 белорусского рубля за 100 российских).

Таким образом, в процентном соотношении, подорожание доллара составило на 1,78%, или на 4,64 копейки, до 2,6492 рубля.

Евро –  на 1,67%, или 5,15 копейки до 3,1273 рубля.

Российская валюта подорожала на 0,35%, или на 1,22 копейки. За 100 российских рублей на открытии торгов давали 3,5061 белорусского рубля.

Что с зарплатой

Вместе с тем, Белстат сообщает, что средняя зарплата в Беларуси составила 1 287,5 рубля и, по сравнению с июньским показателем, выросла на 38,6 рубля.

Однако, если конвертировать ее в валюту, то она по-прежнему не дотягивает до 500 долларов. Таким образом, за июль зарплата составила 459 долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Все основные валюты растут по отношению к белорусскому рублю на фоне политической обстановки в стране.
 
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