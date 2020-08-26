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Рубль продолжает неуклонно падать
26.08.2020 16:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Все основные валюты неуклонно растут по отношению к белорусскому рублю на фоне политической обстановки в стране.
Так, еще 21 августа доллар
По данным торгов на БВФБ, 26 августа доллар прибавил уже 0,0465 пункта и составил 2,6493 белорусского рубля, евро вырос на 0,0514 пункта (3,1272 белорусского рубля), российский рубль – на 0,0122 пункта (3,506 белорусского рубля за 100 российских).
Таким образом, в процентном соотношении, подорожание доллара составило на 1,78%, или на 4,64 копейки, до 2,6492 рубля.
Евро – на 1,67%, или 5,15 копейки до 3,1273 рубля.
Российская валюта подорожала на 0,35%, или на 1,22 копейки. За 100 российских рублей на открытии торгов давали 3,5061 белорусского рубля.
Что с зарплатой
Вместе с тем, Белстат сообщает, что средняя зарплата в Беларуси составила 1 287,5 рубля и, по сравнению с июньским показателем, выросла на 38,6 рубля.
Однако, если конвертировать ее в валюту, то она по-прежнему не дотягивает до 500 долларов. Таким образом, за июль зарплата составила 459 долларов.
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Все основные валюты растут по отношению к белорусскому рублю на фоне политической обстановки в стране.
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