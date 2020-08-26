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В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске обыск
26.08.2020 16:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске обыск. Кто его проводит и в рамках какого дела, супруги не знают, сообщили они TUT.BY.
— Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем, — рассказала Вероника Цепкало.
Напомним, 24 июля экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. По словам
9 августа стало известно, что Вероника Цепкало тоже покинула Беларусь.
До этого, в конце июня МВД Беларуси начало
Претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало
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Кто его проводит и в рамках какого дела, супруги не знают.
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