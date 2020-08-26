Источник материала: Tut.by

В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске обыск. Кто его проводит и в рамках какого дела, супруги не знают, сообщили они TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем, — рассказала Вероника Цепкало.

Напомним, 24 июля экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. По словам Цепкало , его предупредили друзья в правоохранительных органах о том, что дана команда о его аресте. Кроме того, к детям, по словам супругов, в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении одного из детей Цепкало. Генпрокуратура отвергла эти домыслы.

9 августа стало известно, что Вероника Цепкало тоже покинула Беларусь.

До этого, в конце июня МВД Беларуси начало проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах «противоправной деятельности Валерия Цепкало». В письменном комментарии, разосланном по СМИ, Игдеджи утверждал , что его заявление не связано с политикой и он просто хочет «вернуть свои деньги».

Претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало обратился в прокуратуру по поводу, как он считает, лжесвидетельств Седата Игдеджи в его адрес.