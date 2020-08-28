Август хуже пандемии? Предприниматели - о том, как пережили «ковид» и шансах преодолеть новый кризис

Источник материала: Tut.by

В свете последних событий вопросы экономики и бизнеса уходят на второй или даже третий план. Ситуация складывается непросто для всего общества. Об экономических последствиях уже не раз высказывались в экспертном сообществе. А что говорят сами представители малого бизнеса?





После пандемии не все предприниматели успели прийти в себя

Малые и средние предприятия в 2019 году принесли в бюджет 7 млрд рублей, это 26,3% от всех поступлений. За январь-июнь 2020 года МСП дали 28,9% от всех налоговых поступлений. Это при том, что второй квартал для многих был абсолютно провальным из-за пандемии, снижения спроса и закрытых границ.

Влияние «ковида» на малые компании и предпринимателей было неоднозначным, говорит глава ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Если сектор HoReCa испытал серьезный спад, с трудом выживал общепит, то производство продуктов питания, товаров народного потребления и розничная торговля продовольственными товарами особых проблем не почувствовали. Смогли продержаться поставщики строительных услуг.

Предприниматель, член бизнес-союза «Конструктивный диалог» Ирина Саватеева рассказывает, что индивидуальные предприниматели из сферы торговли еще даже не вышли из сложного периода, вызванного пандемией, — границы закрыты, поставки ограничены, значит торговать практически нечем.

— По интернету можно заказать кое-какой товар у своих поставщиков, однако это вообще не решает проблему. Узкий путь поставки товара без особого выбора, в том числе по ценовой категории. Некоторые предприниматели решили вообще свернуться на это время, — говорит Ирина Саватеева.

Предприниматель и глава ассоциации «Молодые модные дизайнеры» Ольга Денисова вспоминает, что к началу пандемии она с совладельцами только успели рассчитаться с долгами после расширения бизнеса. Почти сразу вынуждены были закрыть магазины и уйти на самоизоляцию, оставив торговлю только в формате онлайн с доставкой. Это привело к спаду сначала на 50%, а потом на все 90%. И только в июле спрос начала восстанавливаться.

Август оказался хуже, чем пандемия

Не успели предприниматели выдохнуть, как новый кризис (в этот раз политический и кризис неопределенности) вернул их к вопросу выживания. Ольга Денисова говорит, что август «оказался хуже, чем пандемия».

— Если во время пандемии работал хотя бы интернет-магазин, то в августе — совсем плохо. Мы знаем, что Instagram является серьезным рекламным ресурсом — витриной магазина, но мы не делали коммерческий контент. Единственный наш контент был против насилия и в поддержку прав и свобод наших граждан, — говорит она, указывая, что одежда, тем более дизайнерская — это не предметы первой необходимости, а элемент комфорта и эмоции. — Естественно, у большинства людей не было поводов для веселья.

Магазины в этот период закрывались рано, чтобы работницы безопасно могли доехать домой. При этом некоторые сотрудницы были в числе волонтеров у ЦИП на Окрестина.

— Мы любим Беларусь, белорусскую моду, хотим, чтобы она развивалась. Мы не сдаемся, будем идти вперед, сейчас готовим свою осеннюю капсулу. Мы знаем, что те, кто сможет, будут помогать развитию белорусской моды. Но это зависит от общей ситуации в стране. Если все скатится в конфликт или в то, что уедет 30% населения и Беларусь скатится в 37-й год, то, конечно, будет меньше шансов.



Ольга Денисова, фото из личного архива

К политическим событиям можно добавить ощутимое для импортеров и зависящих от курсов валют предпринимателей падение рубля. События настолько сплелись между собой, что сложно выделить причинно-следственные связи. Общая неопределенность и невозможность предугадать, когда она завершится, вынуждает предпринимателей снова ставить бизнес на паузу, а некоторых и вовсе уходить, наниматься на работу за 300−400 рублей, чтобы прокормить семью, считает Ирина Саватеева.

— Что касается меня (Ирина занимается розничной торговлей одеждой и обувью — Прим. ред.) то у меня сейчас должен быть сезон. Мы к школе должны были активно торговать. Но активности вообще никакой нет. Либо люди находятся в непонятной ситуации из-за политических проблем, либо многие собираются бойкотировать школу, как пишут в сети, — рассказывает она.

Сергей Балыкин подчеркивает, что кроме экономического ощущается психологическое влияние.

— Среди малого и среднего предпринимательства много сторонников Виктора Бабарико, который был ориентирован на этот класс, а также многие поддерживали Валерия Цепкало. Понятно, что недовольство существующей ситуацией у малого бизнеса есть, — говорит предприниматель.

Но он считает, что малый бизнес в кризисы достаточно активно и быстро находит доступные ниши. А возможный уход с рынка крупных игроков из-за испорченного имиджа Беларуси может открыть новые возможности для местных мелких компаний. Тем более, что малый бизнес, особенно наученный белорусским опытом, готов работать в более жестких условиях, чем некоторые крупные организации.

Однако если условия сильно усложнятся, по мнению собеседника, бизнесмены старшего поколения будут уходить на пенсию, молодежь будет с меньшей долей вероятности открывать в стране своей дело, будут уезжать и закрываться существующие маленькие компании и предприниматели.

Мнение со стороны: Выйти из этого кризиса будет непросто

Научный сотрудник BEROC Мария Акулова говорит, что до выборов в целом только IT, внешняя, оптовая и розничная торговля более или менее ощущали себя хорошо. Остальные отрасли почувствовали на себе эффект пандемии и закрытых рынков в связи с тем, что другие экономики находились уходили в локдаун.

— Надо заметить, что большая часть бизнесов старалась и смогла сохранить рабочую силу, понимая, что это важный ресурс, — отмечает эксперт.

События августа усугубят общую экономическую ситуацию. Здесь всплывает вопрос доверия, внезапного отключения интернета, что для многих стало существенным негативным барьером. В итоге для той же IT-отрасли, которая чувствовала себя хорошо в июне, всплывает вопрос потенциальной релокации, что тоже окажет влияние на экономику.

По оценке Марии Акуловой, выйти из кризиса неопределенности малому бизнесу будет сложней, чем из последних периодов рецессии. Тогда оставались ниши, на которые можно было переориентироваться. Сейчас же страдает вся экономика. Когда все население станет беднеть, в чем-то выиграть будет сложно, если вообще возможно.

Перед государством стоит вопрос, как восстановить доверие, вернуть людям надежду на то, что ситуация стабилизируется. Иначе страдать будет не только бизнес, но и население в целом. Следовательно стоит ожидать оттока человеческого капитала и постепенного ухудшения уровня жизни в стране.