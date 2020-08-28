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Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси: нас пугать не надо

28.08.2020 14:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран

© Sputnik / Виктор Толочко
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О том, какие он дал поручения правительству после того, как ряд стран заявили в готовности ввести против Беларуси санкции, президент Лукашенко заявил в пятницу, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша".

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует слова белорусского президента государственное агентство БелТА.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - добавил он.

Он также сообщил, что уже отдал соответствующие поручения Совете министров.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций: "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо".

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что уже дал распоряжение правительству внести предложение касающееся, в частности, переориентации всех торговых потоков с портов Литвы...
 
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