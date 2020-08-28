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Лукашенко пригрозил Литве и Польше ответом на санкции: сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать
28.08.2020 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко пообещал ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками ООО «Савушкин-Орша»,
— Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции, — Александр Лукашенко. — Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции.
— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — отметил он.
Лукашенко напомнил, что Беларусь уже переживала период санкций: «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо».
Напомним, 26 августа МИД Литвы
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Лукашенко пригрозил Литве и Польше ответом на санкции: сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать
- Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или...
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