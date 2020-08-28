Лукашенко пригрозил Литве и Польше ответом на санкции: сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко пообещал ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками ООО «Савушкин-Орша», передает его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции, — Александр Лукашенко. — Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции.

— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — отметил он.

Лукашенко напомнил, что Беларусь уже переживала период санкций: «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо».

Напомним, 26 августа МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих: в черном списке — более 100 человек. Также вопрос санкций обсуждается как на уровне отдельных европейских стран, так и на уровне Евросоюза.