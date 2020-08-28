Лукашенко рассказал о «внешних угрозах»: И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подчеркнул, что убежден в реальности военной угрозы для Беларуси и в связи с этим в состояние боевой готовности приведена половина армии страны, пишет его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

— Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси. — Прим.) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете, — сказал Лукашенко.

— Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении президента России Владимира Путина. — Прим.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, — пояснил Лукашенко заявление Путина о создании резерва правоохранителей для помощи Беларуси.

Он считает, что Беларусь может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».

— Им (на Западе. — Прим.) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, — сказал Лукашенко. — Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией.

Лукашенко уверен, что военная угроза действительно существует.

— И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты. — Прим.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15−20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, — сказал Лукашенко. — Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать.

— А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? — задал он риторический вопрос. — Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево.

Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

— Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, — заявил он.

Лукашенко сравнил ситуацию у границ Беларуси с началом Великой Отечественной войны

Лукашенко провел параллели с ситуацией на начало Великой Отечественной войны, когда Советскую армию убаюкали и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию.

— Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину, — сказал он. — Не волнуйтесь. Это мои проблемы, и я их буду решать. Но здесь (на местах. — Прим.) вы должны решить проблему, ибо мы лишимся всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим.

Лукашенко рассказал, как связался с президентом России и обрисовал ему обстановку.

— У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой, — заверил он. — Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства.

Лукашенко убежден, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России: «Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию».

Откуда взялся «польский вопрос»?

27 августа МИД Польши вызвал посла Беларуси, и разъяснил, что в Польше не ведутся какие-либо дискуссии о пограничных или геополитических сдвигах.

«На наш взгляд, это попытка запугать белорусское общество каким-то воображаемым внешним врагом», — оценил замминистра Польши Марцин Пшидач.

Сразу же после этого в МИД Беларуси вызвали посла Польши.

— Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц. Подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны, — сообщили в МИД Беларуси о причинах вызова польского дипломата.

В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это 27 августа.

— Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, — заявил Лукашенко.

А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.

— Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО, — сказал он 21 августа.

В Польше тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права является принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому власти Польши «печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет».