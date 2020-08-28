Холдинг «Салео» Шакутина столкнулся с финансовыми сложностями и уходит в санацию

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минской области начал производство по делу об экономической несостоятельности ООО «Салео» — управляющая компания холдинга». Информация размещена сайте Единого госреестра сведений о банкротстве. По информации TUT.BY, в настоящее время речь идет не о банкротстве холдинга, а о его финансовом оздоровлении.



Фото: saleo.by

С заявлением в суд обратилась сама компания, говорится на сайте «Салео». Основанием для подачи заявления называется неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер, следует из решения суда.

— Спад производства на промышленных предприятиях, закрытие границ из-за пандемии и ряд других факторов не позволяют сбалансировать финансовые потоки. То есть одновременно наращивать производство и рассчитываться за пользование кредитами, — сказали в «Салео».

Судья назначил защитный период до 25 сентября 2020 года. В «Салео» надеются, что в дальнейшем будет применена процедура санации. То есть определят срок, в течение которого на компанию не будет давить долговая нагрузка. «Предварительные договоренности имеются со всеми заинтересованными, в том числе и банками», сказали в «Салео».

Головная компания «Салео» создана на базе бывшего Дзержинского моторемонтного завода, который в 2011 году выкупил совладелец холдинга «Амкодор» Александр Шакутин. Через год на предприятии в Дзержинске провели модернизацию и возвели новый завод по выпуску гидравлических изделий и узлов для машиностроения.

В марте 2014 года на предприятии побывал Александр Лукашенко и одобрил решение по созданию холдинга «Салео», который бы специализировался на выпуске импортозамещающей продукции. В августе управляющая компания выкупила госпакеты акций у гомельского завода «Гидропривод», а в сентябре — кобринского завода «Гидромаш». Вошедшие в состав холдинга предприятия были переименованы в «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин».

В развитие холдинга «Салео» вложили свыше 160 млн долларов. Основные средства направили на модернизацию производства в Дзержинске и Гомеле, которые сейчас столкнулись с финансовыми сложностями. «Салео-Кобрин» прошлый год закончил с прибылью в 889 тысяч рублей.

Интересно, что холдинг назвали по аналогии с песней Алены Ланской Solayoh, с которой представительница Беларуси заняла 16-е место на «Евровидении-2013». Шакутин с партнерами в ту пору финансировал участие белорусских участников в этом международном конкурсе.