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Холдинг «Салео» Шакутина столкнулся с финансовыми сложностями и уходит в санацию
28.08.2020 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд Минской области начал производство по делу об экономической несостоятельности ООО «Салео» — управляющая компания холдинга». Информация размещена
С заявлением в суд обратилась сама компания, говорится на
— Спад производства на промышленных предприятиях, закрытие границ из-за пандемии и ряд других факторов не позволяют сбалансировать финансовые потоки. То есть одновременно наращивать производство и рассчитываться за пользование кредитами, — сказали в «Салео».
Судья назначил защитный период до 25 сентября 2020 года. В «Салео» надеются, что в дальнейшем будет применена процедура санации. То есть определят срок, в течение которого на компанию не будет давить долговая нагрузка. «Предварительные договоренности имеются со всеми заинтересованными, в том числе и банками», сказали в «Салео».
Головная компания «Салео» создана на базе бывшего Дзержинского моторемонтного завода, который в 2011 году выкупил совладелец холдинга «Амкодор» Александр Шакутин. Через год на предприятии в Дзержинске провели модернизацию и возвели новый завод по выпуску гидравлических изделий и узлов для машиностроения.
В марте 2014 года на предприятии побывал Александр Лукашенко и одобрил решение по созданию холдинга «Салео», который бы специализировался на выпуске импортозамещающей продукции. В августе управляющая компания
В развитие холдинга «Салео» вложили свыше 160 млн долларов. Основные средства направили на модернизацию производства в Дзержинске и Гомеле, которые сейчас столкнулись с финансовыми сложностями. «Салео-Кобрин» прошлый год закончил с прибылью в 889 тысяч рублей.
Интересно, что холдинг
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Экономический суд Минской области начал производство по делу об экономической несостоятельности ООО «Салео» - управляющая компания холдинга".
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