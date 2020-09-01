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Продукцию десяти белорусских предприятий включили в евразийский реестр

01.09.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Продукция десяти белорусских предприятий включена в реестр промышленной продукции, производимой в государстве-члене Евразийского экономического союза, об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.

© Sputnik / Иван Руднев
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Товары белорусских производителей в этот реестр включило Министерство промышленности и торговли РФ. В него вошли сразу десять отечественных производителей, среди которых - "МАЗ", "Амкодор", "МЗКТ", "Камволь", "Сукно" и другие. С белорусской стороны координирует работу по включению продукции предприятий в реестр МАРТ.

Включение продукции в евразийский реестр даст возможность белорусским предприятиям принимать участие в государственных и муниципальных закупках в России после того, как правительство РФ ввело ограничения в конце апреля текущего года.

"МАРТ, являясь координатором от Республики Беларусь работы по включению продукции белорусских производителей в евразийский реестр, предлагает предприятиям, заинтересованным в поставках на российский рынок госзакупок, активизировать работу по подаче заявок. При этом отмечаем, что с 24 августа 2020 года заявки, подаваемые в Минпромторг РФ, должны размещаться посредством функционала государственной информационной системы промышленности Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Включение продукции в этот реестр дает возможность белорусским производителям участвовать в государственных и муниципальных закупках в России после введения...
 
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