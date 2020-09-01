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Экономист Василий Колташов: Беларуси и России стратегически важно сохранить Союзное государство
01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУвеличению экспорта Беларуси способствует и торговое сотрудничество внутри Союзного государства. Поэтому сегодня эксперты обращают внимание на важность сохранения интеграционных связей. В частности, такое мнение нашему телеканалу высказал российский экономист Василий Колташов.
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Увеличению экспорта Беларуси способствует и торговое сотрудничество внутри Союзного государства. Поэтому сегодня эксперты обращают внимание на важность...
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