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Экономист Василий Колташов: Беларуси и России стратегически важно сохранить Союзное государство

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Увеличению экспорта Беларуси способствует и торговое сотрудничество внутри Союзного государства. Поэтому сегодня эксперты обращают внимание на важность сохранения интеграционных связей. В частности, такое мнение нашему телеканалу высказал российский экономист Василий Колташов.

 
 
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Увеличению экспорта Беларуси способствует и торговое сотрудничество внутри Союзного государства. Поэтому сегодня эксперты обращают внимание на важность...
 
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