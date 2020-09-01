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Глава МИД Литвы: Закрытие границ больше всего навредит Беларуси

01.09.2020 15:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В случае закрытия границ для международных грузов Беларусь пострадает больше всех, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, пишет Interfax.by со ссылкой на агентство BNS.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и всё, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь всё обернется бумерангом в первую очередь для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительно переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический», — сказал Линкявичус во вторник.

Так министр отреагировал на заявление Александра Лукашенко об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции. Лукашенко предупредил, что может закрыть границы под Брестом и Гродно.

Линкявичус объяснил слова Лукашенко попыткой внести раскол в единство стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.

Он также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что Литва действует недемократическими методами с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе Беларуси, так как у нее на это нет права и нет таких намерений», — заявил глава литовского МИД.

«Единственное, когда мы вмешались, это когда помогли тем, для которых действительно возникла угроза безопасности, а может быть, и жизни. Таких было свыше 60, не только Светлана Тихановская. Против них на самом деле использовались эти предполагаемые недемократические методы, о которых говорит Лавров», — добавил министр.

«Что касается Тихановской и ее штаба, то единственный наш вклад — это предоставленная охрана. Они действуют совершенно автономно, действуют так, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят общаться, делают такие заявления, какие хотят», — заявил Линкявичус.

После жестокого подавления протестов в Беларуси правительство Литвы решило впустить белорусов с гуманитарными целями.

Линкявичюс также заявил, что предлагаемый Литвой путь решения белорусского кризиса — новые, честные, демократические выборы.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще 29 высокопоставленных должностных лиц Беларуси.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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