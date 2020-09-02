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Премьер-министр Литвы: 21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву
02.09.2020 19:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом рассказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи жителям Беларуси.
Как
— Если нельзя открыть счет в банке, нельзя зарегистрировать предприятие, если нельзя зарегистрировать предприятие — нельзя пригласить работников, потому что нет работодателя, — заявил министр.
Он призвал принять поправки к законам, которые разрешили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что сейчас активно идет поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чем ведутся переговоры и с Банком Литвы.
— Мы вместе с Департаментом миграции уже предлагаем решения, как упростить условия выдачи национальных виз, вместе с Министерством социальной защиты и труда ищем решения об отказе от трудового теста, оценки каких-то квалификационных моментов, а также о возможности обращаться за визой дистанционно, — сказала глава МВД.
Что еще планирует сделать Литва:
Премьер Литвы Сквернялис на пресс-конференции сказал, что правительство на совещании в среду план формально утвердило, но «он еще подлежит шлифовке».
— Приняты даже решения искать возможности для тех белорусских предприятий ИТ, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва, — сказал литовский премьер-министр.
По его словам, в финансовом отношении сумму назвать пока трудно, «но это точно будет не одна сотня тысяч евро», добавил он.
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21 ИТ-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом рассказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы по...
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