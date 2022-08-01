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Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»
01.08.2022 15:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Маэстро»
ЖК будет состоять из двух 20-ти этажных башен высотой более 70 метров и стилобата между ними.
Первую декларацию по дому застройщик
В этот раз застройщик дополнил предыдущие декларации еще одной квартирой. Всем желающим предлагается:
− однокомнатная квартира по проекту № 85 общей площадью 103 квадратных метра на 6 этаже. Стоимость за «квадрат» − 1970 долларов.
Кроме того, была изменена стоимость квартиры №84. Если по первой декларации жилье свободной планировки площадью 144 «квадрата на 6-м этаже предлагалось по стоимости в 1760 долларов за метр, то теперь цена возросла до 1870 долларов.
Всего в жилом комплексе будет 141 квартира. Как
Отмечается, что цена объекта долевого строительства может быть снижена по соглашению сторон при заключении договора создания объекта долевого строительства в зависимости от общей площади объекта долевого строительства, размера первоначального взноса, периода рассрочки и графика внесения платежей.
Среди особенностей квартир в ЖК «Маэстро» − свободные планировки, панорамное тонированное остекление, индивидуальные выходы к квартирам из лифта, потолки высотой от 3.3 до 4.5 метра, подземный паркинг с доступом из лифта, от 2 до 4 санузлов в каждой квартире (гостевые и по санузлу для каждой из комнат).
Помимо жилых квартир, в комплексе будут и административно-общественные помещения. Они расположатся в двухэтажном стилобате площадью 3 тысячи квадратных метров. Уже известно, что между башнями разместится один из белорусских банков, а также торговые и офисные помещения, которые сейчас предлагаются в аренду. Высота потолков первого и второго этажей стилобата составит 4.5 метра.
Напомним, что земля напротив театра Музкомедии долгое время никак не использовалась. Когда-то здесь, на месте двухэтажных бараков, собирались возвести отель международной сети, но тот проект так и не был воплощен в жизнь.
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Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»
Жилой комплекс «Маэстро» начали возводить возле метро «Площадь Богушевича» весной прошлого года. Сегодня на участке напротив театра Музкомедии, где когда-то...
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