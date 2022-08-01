Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»

В этот раз застройщик дополнил предыдущие декларации еще одной квартирой. Всем желающим предлагается:

− однокомнатная квартира по проекту № 85 общей площадью 103 квадратных метра на 6 этаже. Стоимость за «квадрат» − 1970 долларов.

Кроме того, была изменена стоимость квартиры №84. Если по первой декларации жилье свободной планировки площадью 144 «квадрата на 6-м этаже предлагалось по стоимости в 1760 долларов за метр, то теперь цена возросла до 1870 долларов.

Всего в жилом комплексе будет 141 квартира. Как сообщалось ранее, в открытую продажу поступит только половина из них.

Отмечается, что цена объекта долевого строительства может быть снижена по соглашению сторон при заключении договора создания объекта долевого строительства в зависимости от общей площади объекта долевого строительства, размера первоначального взноса, периода рассрочки и графика внесения платежей.

Среди особенностей квартир в ЖК «Маэстро» − свободные планировки, панорамное тонированное остекление, индивидуальные выходы к квартирам из лифта, потолки высотой от 3.3 до 4.5 метра, подземный паркинг с доступом из лифта, от 2 до 4 санузлов в каждой квартире (гостевые и по санузлу для каждой из комнат).

Помимо жилых квартир, в комплексе будут и административно-общественные помещения. Они расположатся в двухэтажном стилобате площадью 3 тысячи квадратных метров. Уже известно, что между башнями разместится один из белорусских банков, а также торговые и офисные помещения, которые сейчас предлагаются в аренду. Высота потолков первого и второго этажей стилобата составит 4.5 метра.

Напомним, что земля напротив театра Музкомедии долгое время никак не использовалась. Когда-то здесь, на месте двухэтажных бараков, собирались возвести отель международной сети, но тот проект так и не был воплощен в жизнь.