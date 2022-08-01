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Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»

01.08.2022 15:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Маэстро» начали возводить возле метро «Площадь Богушевича» весной прошлого года. Сегодня на участке напротив театра Музкомедии, где когда-то стояли старые бараки, уже высятся две башни будущего элитного дома. Завершить стройку должны к концу 2023 года. На днях в газете «Звязда» появилась декларация на еще одну квартиру в комплексе.

Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»
Фото из соцсетей застройщика.

Напомним, что застройщиком комплекса повышенной комфортности с объектами социально-общественного назначения и подземной парковкой в квартале улиц Немига − Коллекторная − К. Цеткин» выступает «Гостевой дом», входящий в группу компаний Strateg.

ЖК будет состоять из двух 20-ти этажных башен высотой более 70 метров и стилобата между ними.

Первую декларацию по дому застройщик выпустил еще в декабре − тогда к долевому строительству были представлены 13 квартир по стоимости от 1600 до 1860 долларов за метр. Вторая декларация на 61 квартиру появилась в феврале − стоимость квадратного метра по ней варьировалась от 1760 до 2517 долларов. 

В этот раз застройщик дополнил предыдущие декларации еще одной квартирой. Всем желающим предлагается:

− однокомнатная квартира по проекту № 85 общей площадью 103 квадратных метра на 6 этаже. Стоимость за «квадрат» − 1970 долларов.

Кроме того, была изменена стоимость квартиры №84. Если по первой декларации жилье свободной планировки площадью 144 «квадрата на 6-м этаже предлагалось по стоимости в 1760 долларов за метр, то теперь цена возросла до 1870 долларов.

Всего в жилом комплексе будет 141 квартира. Как сообщалось ранее, в открытую продажу поступит только половина из них.

Отмечается, что цена объекта долевого строительства может быть снижена по соглашению сторон при заключении договора создания объекта долевого строительства в зависимости от общей площади объекта долевого строительства, размера первоначального взноса, периода рассрочки и графика внесения платежей.

Среди особенностей квартир в ЖК «Маэстро» − свободные планировки, панорамное тонированное остекление, индивидуальные выходы к квартирам из лифта, потолки высотой от 3.3 до 4.5 метра, подземный паркинг с доступом из лифта, от 2 до 4 санузлов в каждой квартире (гостевые и по санузлу для каждой из комнат).

Помимо жилых квартир, в комплексе будут и административно-общественные помещения. Они расположатся в двухэтажном стилобате площадью 3 тысячи квадратных метров. Уже известно, что между башнями разместится один из белорусских банков, а также торговые и офисные помещения, которые сейчас предлагаются в аренду. Высота потолков первого и второго этажей стилобата составит 4.5 метра.

Напомним, что земля напротив театра Музкомедии долгое время никак не использовалась. Когда-то здесь, на месте двухэтажных бараков, собирались возвести отель международной сети, но тот проект так и не был воплощен в жизнь.

Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»
Застройщик предлагает жилье в строящемся ЖК с домами-башнями на Немиге. Узнали актуальную стоимость «квадрата»

 
Теги: Минск
 
 
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Жилой комплекс «Маэстро» начали возводить возле метро «Площадь Богушевича» весной прошлого года. Сегодня на участке напротив театра Музкомедии, где когда-то...
 
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