Хороший вопрос - как с отопительным электрокотлом получить еще и горячую воду в кранах? Вот что советуют эксперты

Теперь к решению нашей задачи — как нагреть воду с одноконтурным электрокотлом?

Вопрос с ГВС при электроотоплении можно решить двумя способами. Первый — это установка независимых друг от друга приборов — электрокотла и электроводонагревателя на 100-150 литров мощностью 1,5-2,2 кВт. Минус такого решения — время нагрева объема такого объема воды до 3 часов.

Второй вариант более практичный. В схеме участвуют обычный одноконтурный котел с подключенным к нему бойлером косвенного нагрева.

Это герметичная емкость со встроенным теплообменником, через который происходит теплообмен между системой отопления и системой горячего водоснабжения. Разницы в стоимости нагрева между бойлером косвенного нагрева и электрическим бойлером не будет, так как нагрев в любом случае происходит от электричества. Но разница будет во времени или скорости нагрева.

Здесь совет такой - если мощность электрокотла небольшая, лучше рассмотреть первый вариант - обычный электрический бойлер, так как разности в скорости нагрева вы особо не заметите, а затраты на систему с косвенным водонагревателем будут значительно выше.

Если же мощность электрического котла достаточно большая (более 7 кВт), лучше смонтировать систему именно с бойлером косвенного нагрева. Разница в скорости нагрева будет в разы больше.