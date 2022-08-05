|
Хороший вопрос - как с отопительным электрокотлом получить еще и горячую воду в кранах? Вот что советуют эксперты
05.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Один из наших читателей, который строит дом под Минском, решил обогревать жилье электричеством. На этапе подбора оборудования он задался вопросом — а как быть с нагревом воды для бытовых нужд? Бывают ли, по аналогии с газовыми котлами, двухконтурные электрокотлы, которые греют и радиаторы, и воду в кранах? Мы нашли ответ на его вопрос.
После введения льготных тарифов на электричество для отопления вырос спрос на электрокотлы. Их установка проста, не требует земляных работ по прокладке газовой трубы, проектов и муторных согласований. Пожалуй, главная проблема — мощность местных энергосетей. И если этот вопрос решен положительно, то владельцу дома остается лишь выбрать электрокотел. И тут вариантов предостаточно — и по мощности, и по уровню автоматизации, и по цене. Но каждый из них требует дополнительного оборудования для нагрева бытовой воды. Как объясняют специалисты из domkotlov.by, в отличие от газовых котлов, двухконтурных электрокотлов, способных работать и на отопление, и на ГВС, не бывает.
Что такое второй контур котла? По сути, это проточный водонагреватель для горячего водоснабжения хозяйственных нужд дома (ГВС), встроенный в корпус отопительного котла. Из-за проточного типа нагрева воды и типа топлива котла второй контур не может обеспечить огромные количества воды в короткий, как требуется, промежуток времени. Иными словами, это маломощный встроенный проточный водонагреватель. Наиболее уместным и широко используемым является второй контур у газовых котлов: мощностью горения газа можно управлять в широком диапазоне. Котлы на иных типах топлива – электрические, дровяные и даже пеллетные – на это не способны.
- Двухконтурные электрокотлы, с проточным нагревом ГВС как в газовых двухконтурных, не производят из-за того, что у них нагрев ГВС медленный, -
Теперь к решению нашей задачи — как нагреть воду с одноконтурным электрокотлом?
Вопрос с ГВС при электроотоплении можно решить двумя способами. Первый — это установка независимых друг от друга приборов — электрокотла и электроводонагревателя на 100-150 литров мощностью 1,5-2,2 кВт. Минус такого решения — время нагрева объема такого объема воды до 3 часов.
Второй вариант более практичный. В схеме участвуют обычный одноконтурный котел с подключенным к нему бойлером косвенного нагрева.
Это герметичная емкость со встроенным теплообменником, через который происходит теплообмен между системой отопления и системой горячего водоснабжения. Разницы в стоимости нагрева между бойлером косвенного нагрева и электрическим бойлером не будет, так как нагрев в любом случае происходит от электричества. Но разница будет во времени или скорости нагрева.
Здесь совет такой - если мощность электрокотла небольшая, лучше рассмотреть первый вариант - обычный электрический бойлер, так как разности в скорости нагрева вы особо не заметите, а затраты на систему с косвенным водонагревателем будут значительно выше.
Если же мощность электрического котла достаточно большая (более 7 кВт), лучше смонтировать систему именно с бойлером косвенного нагрева. Разница в скорости нагрева будет в разы больше.
Что касается выбора электрического котла с учетом монтажа водонагревателя косвенного нагрева, лучше обратить внимание на котлы с автоматикой, которая при помощи специальных узлов позволяет подключать бойлер напрямую к котлу, чтобы в дальнейшем не мудрить со схемой обвязки.
И еще один вариант, на который обратили внимание эксперты, — электробак со встроенными ТЭНами и змеевиком для проточного нагрева ГВС. Принцип работы бака заключается в нагреве теплоносителя в баке Тэнами (от 3 до 15 киловатт), который может использоваться в системе отопления. Также в баке размещен нержавеющий теплообменник, подключенный к водопроводу. Водопроводная вода, проходя по кольцам теплообменника нагревается до температуры в баке и на выходе из него имеем горячую воду. По сути, это устройство заменяет и котел, и бойлер. Производит подобное, кстати, белорусская компания «S-Таnk».
Устройство подогревает водопроводную воду для ГВС в накопительно-проточном режиме. Это достигается благодаря тому, что в баке горячей технической воды для отопления находится длиннющий змеевик для водопроводной воды и накопительной емкости ГВС. Таким образом домовладелец получает необходимый объем горячей воды.
Самое интересное читайте в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хороший вопрос - как с отопительным электрокотлом получить еще и горячую воду в кранах? Вот что советуют эксперты
Один из наших читателей, который строит дом под Минском, решил обогревать жилье электричеством. На этапе подбора оборудования он задался вопросом — а как быть с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)