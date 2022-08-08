ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье

08.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Realt продолжает публиковать истории тех, у кого опыт аренды квартиры был не очень приятным, но запоминающимся. Прошлую серию с кастингом из 30 человек и стиркой в тазике можно почитать здесь. Сегодняшние истории еще более странные: походы в милицию из-за пропавших денег, звонки через два года и неожиданное «я пока поживу у вас» от хозяйки. 

«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье

«Сначала привозили хозяевам продукты на дачу, а потом ходили в милицию из-за пыли на полу» 

Алеся и Слава снимали квартиру в Минске пару лет. С хозяевами сразу были хорошие отношения и ничего не предвещало, что будет иначе.

— Хозяева внушали доверие и даже вызывали сочувствие. Рассказывали, что приехали в Беларусь из Латвии, когда уже были на пенсии, в Минске у них никого нет. Они сами жили на даче недалеко от Минска. В процессе общения стало понятно, что им не хватает помощи. Дача хоть и находилась недалеко, но автобус ходил достаточно редко. Поэтому за деньгами они приезжали к нам не каждый месяц. Потом мы стали сами ездить к ним на дачу и привозить деньги. А заодно и покупали продукты. Это был не обычный набор из супермаркета, колбасу, например, и гранатовый сок надо было покупать в определенном павильоне на Комаровке. Потом мы научили их пользоваться доставкой, чтобы они могли заказывать то, что им нужно.

Общались дружелюбно, говорит Алеся.

— На даче нам рассказывали про козочек, познакомили с собакой, показывали огород. А в один из наших визитов хозяйку укусила пчела и у нее случился отек Квинке. Скорая забрала ее в больницу, мы тоже поехали с ней, пробыли там до позднего вечера. Отношения сложились довольно близкие.

«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье

 

Однажды случился странный случай.

— Когда я была на работе и не могла поднять телефон, мне кто-то настойчиво звонил с незнакомого номера. А потом пришло смс: «Здравствуйте, это сотрудник милиции, дайте телефон вашего мужа». Конечно, я очень испугалась от такого сообщения. Оказалось, что хозяйка потеряла деньги, которые мы заплатили за аренду, и почему-то решила об этом сообщить сразу в милицию. Славу вызывали по этому заявлению. Но потом хозяйка нашла деньги у себя в другом шкафу. 

Но даже после этого молодые люди оставались с хозяйкой в нормальных отношениях. 

— Все было мирно до того момента, пока хозяйка не приехала к нам жить. Она сказала, что ей надо лечь в больницу, но пока ее не хотят принимать. Пока ее не госпитализируют, она поживет у нас три дня в своей комнате (мы снимали двухкомнатную квартиру, в которой одна комната с вещами хозяйки была закрыта). Но три дня затянулись, а хозяйка постоянно участвовала в нашей жизни — говорила, что я неправильно варю суп, мы покупаем не те продукты, и в ванной надо убирать по-другому. Конечно, нам не нравилось, что три дня давно прошли, а дома постоянно находится посторонний человек. Мы завели разговор об этом с хозяйкой и сказали, что будем съезжать мы, если не собирается она. Ее это очень сильно возмутило! «Решили выгонять из собственной квартиры!»  И вообще, никуда уезжать она не собирается. Более того, к ней приедет ее муж, который сейчас на даче, и собака, которая всегда живет на улице, «но раз вы такие, собака будет жить с нами! Да мне жалко вашего котика, но что поделаешь».

После этой ситуации Алеся и Слава решили, что точно съезжают.

— Мы заплатили за полмесяца аренды, коммуналку, вымыли всю квартиру и уехали. В течение месяца хозяйка звонила нам пару раз, возмущалась нашим поступком. А через 8 месяцев после нашего выселения она написала заявление в милицию о том, что в зале на полу мы оставили пыль, что-то сломано в ванной и грязно на кухне. Хотя на самом деле этого быть не могло, мы все качественно убрали. Но что ж, я ходила к участковому по этому заявлению. Дальше это не пошло. А через два с половиной года нам снова позвонила хозяйка и опять угрожала милицией или судом. По ее мнению, мы оставили плиту в плохом состоянии. 

«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье

«Зашел домой и услышал, что в душе кто-то есть. Но я снимаю квартиру один» 

Хозяйка, у которой снимал квартиру Антон тоже решила неожиданно переехать к нему. Однажды вечером молодой человек пришел домой и услышал, что у него в душе кто-то моется. Все бы ничего, но он снимал квартиру один.

— Я дождался, пока из ванной комнаты вышел человек. Это оказалась хозяйка квартиры. Конечно, я удивился такому повороту, мягко говоря. Спросил, почему она не предупредила, что придет. Если у нее нет горячей воды дома и хотела сходить в душ, я бы понял и был бы не против, чтобы она зашла.  На что хозяйка сказала, что не хотела меня беспокоить, просто проходила мимо. Что?! Я потом подумал: может быть, она так «не хотела беспокоить» уже не в первый раз. Но этого мы уже не узнаем. Я снимал эту квартиру больше пяти лет.

На следующий день молодой человек съехал со съемной квартиры, хотя хозяйка не понимала, что произошло.

— Сразу я пытался объяснить, что вообще-то снимал квартиру без хозяев, а потом понял, что это бесполезно, и просто распрощался. Деньги, кстати, отдал за целый месяц, хотя прошло меньше 10 дней.

Если с вами приключались странные истории, когда вы снимали или сдавали квартиру, расскажите нам

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Realt продолжает публиковать истории тех, у кого опыт аренды квартиры был не очень приятным, но запоминающимся. Прошлую серию с кастингом из 30 человек и стиркой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика