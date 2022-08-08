«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье

Однажды случился странный случай.

— Когда я была на работе и не могла поднять телефон, мне кто-то настойчиво звонил с незнакомого номера. А потом пришло смс: «Здравствуйте, это сотрудник милиции, дайте телефон вашего мужа». Конечно, я очень испугалась от такого сообщения. Оказалось, что хозяйка потеряла деньги, которые мы заплатили за аренду, и почему-то решила об этом сообщить сразу в милицию. Славу вызывали по этому заявлению. Но потом хозяйка нашла деньги у себя в другом шкафу.

Но даже после этого молодые люди оставались с хозяйкой в нормальных отношениях.

— Все было мирно до того момента, пока хозяйка не приехала к нам жить. Она сказала, что ей надо лечь в больницу, но пока ее не хотят принимать. Пока ее не госпитализируют, она поживет у нас три дня в своей комнате (мы снимали двухкомнатную квартиру, в которой одна комната с вещами хозяйки была закрыта). Но три дня затянулись, а хозяйка постоянно участвовала в нашей жизни — говорила, что я неправильно варю суп, мы покупаем не те продукты, и в ванной надо убирать по-другому. Конечно, нам не нравилось, что три дня давно прошли, а дома постоянно находится посторонний человек. Мы завели разговор об этом с хозяйкой и сказали, что будем съезжать мы, если не собирается она. Ее это очень сильно возмутило! «Решили выгонять из собственной квартиры!» И вообще, никуда уезжать она не собирается. Более того, к ней приедет ее муж, который сейчас на даче, и собака, которая всегда живет на улице, «но раз вы такие, собака будет жить с нами! Да мне жалко вашего котика, но что поделаешь».

После этой ситуации Алеся и Слава решили, что точно съезжают.

— Мы заплатили за полмесяца аренды, коммуналку, вымыли всю квартиру и уехали. В течение месяца хозяйка звонила нам пару раз, возмущалась нашим поступком. А через 8 месяцев после нашего выселения она написала заявление в милицию о том, что в зале на полу мы оставили пыль, что-то сломано в ванной и грязно на кухне. Хотя на самом деле этого быть не могло, мы все качественно убрали. Но что ж, я ходила к участковому по этому заявлению. Дальше это не пошло. А через два с половиной года нам снова позвонила хозяйка и опять угрожала милицией или судом. По ее мнению, мы оставили плиту в плохом состоянии.