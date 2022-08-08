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«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье
08.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt продолжает публиковать истории тех, у кого опыт аренды квартиры был не очень приятным, но запоминающимся. Прошлую серию с кастингом из 30 человек и стиркой в тазике можно почитать
«Сначала привозили хозяевам продукты на дачу, а потом ходили в милицию из-за пыли на полу»
Алеся и Слава снимали квартиру в Минске пару лет. С хозяевами сразу были хорошие отношения и ничего не предвещало, что будет иначе.
— Хозяева внушали доверие и даже вызывали сочувствие. Рассказывали, что приехали в Беларусь из Латвии, когда уже были на пенсии, в Минске у них никого нет. Они сами жили на даче недалеко от Минска. В процессе общения стало понятно, что им не хватает помощи. Дача хоть и находилась недалеко, но автобус ходил достаточно редко. Поэтому за деньгами они приезжали к нам не каждый месяц. Потом мы стали сами ездить к ним на дачу и привозить деньги. А заодно и покупали продукты. Это был не обычный набор из супермаркета, колбасу, например, и гранатовый сок надо было покупать в определенном павильоне на Комаровке. Потом мы научили их пользоваться доставкой, чтобы они могли заказывать то, что им нужно.
Общались дружелюбно, говорит Алеся.
— На даче нам рассказывали про козочек, познакомили с собакой, показывали огород. А в один из наших визитов хозяйку укусила пчела и у нее случился отек Квинке. Скорая забрала ее в больницу, мы тоже поехали с ней, пробыли там до позднего вечера. Отношения сложились довольно близкие.
Однажды случился странный случай.
— Когда я была на работе и не могла поднять телефон, мне кто-то настойчиво звонил с незнакомого номера. А потом пришло смс: «Здравствуйте, это сотрудник милиции, дайте телефон вашего мужа». Конечно, я очень испугалась от такого сообщения. Оказалось, что хозяйка потеряла деньги, которые мы заплатили за аренду, и почему-то решила об этом сообщить сразу в милицию. Славу вызывали по этому заявлению. Но потом хозяйка нашла деньги у себя в другом шкафу.
Но даже после этого молодые люди оставались с хозяйкой в нормальных отношениях.
— Все было мирно до того момента, пока хозяйка не приехала к нам жить. Она сказала, что ей надо лечь в больницу, но пока ее не хотят принимать. Пока ее не госпитализируют, она поживет у нас три дня в своей комнате (мы снимали двухкомнатную квартиру, в которой одна комната с вещами хозяйки была закрыта). Но три дня затянулись, а хозяйка постоянно участвовала в нашей жизни — говорила, что я неправильно варю суп, мы покупаем не те продукты, и в ванной надо убирать по-другому. Конечно, нам не нравилось, что три дня давно прошли, а дома постоянно находится посторонний человек. Мы завели разговор об этом с хозяйкой и сказали, что будем съезжать мы, если не собирается она. Ее это очень сильно возмутило! «Решили выгонять из собственной квартиры!» И вообще, никуда уезжать она не собирается. Более того, к ней приедет ее муж, который сейчас на даче, и собака, которая всегда живет на улице, «но раз вы такие, собака будет жить с нами! Да мне жалко вашего котика, но что поделаешь».
После этой ситуации Алеся и Слава решили, что точно съезжают.
— Мы заплатили за полмесяца аренды, коммуналку, вымыли всю квартиру и уехали. В течение месяца хозяйка звонила нам пару раз, возмущалась нашим поступком. А через 8 месяцев после нашего выселения она написала заявление в милицию о том, что в зале на полу мы оставили пыль, что-то сломано в ванной и грязно на кухне. Хотя на самом деле этого быть не могло, мы все качественно убрали. Но что ж, я ходила к участковому по этому заявлению. Дальше это не пошло. А через два с половиной года нам снова позвонила хозяйка и опять угрожала милицией или судом. По ее мнению, мы оставили плиту в плохом состоянии.
«Зашел домой и услышал, что в душе кто-то есть. Но я снимаю квартиру один»
Хозяйка, у которой снимал квартиру Антон тоже решила неожиданно переехать к нему. Однажды вечером молодой человек пришел домой и услышал, что у него в душе кто-то моется. Все бы ничего, но он снимал квартиру один.
— Я дождался, пока из ванной комнаты вышел человек. Это оказалась хозяйка квартиры. Конечно, я удивился такому повороту, мягко говоря. Спросил, почему она не предупредила, что придет. Если у нее нет горячей воды дома и хотела сходить в душ, я бы понял и был бы не против, чтобы она зашла. На что хозяйка сказала, что не хотела меня беспокоить, просто проходила мимо. Что?! Я потом подумал: может быть, она так «не хотела беспокоить» уже не в первый раз. Но этого мы уже не узнаем. Я снимал эту квартиру больше пяти лет.
На следующий день молодой человек съехал со съемной квартиры, хотя хозяйка не понимала, что произошло.
— Сразу я пытался объяснить, что вообще-то снимал квартиру без хозяев, а потом понял, что это бесполезно, и просто распрощался. Деньги, кстати, отдал за целый месяц, хотя прошло меньше 10 дней.
Если с вами приключались странные истории, когда вы снимали или сдавали квартиру,
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«Через 8 месяцев после выселения хозяйка написала заявление в милицию из-за пыли на полу». Белорусы рассказывают странные истории, как снимали жилье
Realt продолжает публиковать истории тех, у кого опыт аренды квартиры был не очень приятным, но запоминающимся. Прошлую серию с кастингом из 30 человек и стиркой...
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