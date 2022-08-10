ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

10.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На Realt появился интересный вариант для тех, кто ищет дачу, по комфорту сравнимую с городской квартирой, непременно в тихом и живописном месте. Этот дом находится в СТ среди грибного леса, в нем современный интерьер, хорошая мебель и санузлы на каждом этаже. И что еще важно - он совершенно новый. Узнали, сколько стоит.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

СТ «Подберезовик» со всех сторон окружает хороший грибной лес. Это Воложинский район, но добраться сюда не составит труда — всего-то 29 км от Минска, рядом МКАД-2. Товарищество обжитое, но совсем не большое — меньше 20 домов. Ближайший населенный пункт — деревня Турковщина.

Здесь продается абсолютно новый дом — его достроили в этом году. Общая площадь — 58 «квадратов», но выглядит он достаточно просторным. Стоит отметить оригинальное архитектурное решение — с двух сторон дом опоясывает просторная терраса, которая защищена от осадков и солнца скатами крыши.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

Фасад комбинированный — белая декоративная штукатурка в сочетании с деревянной зашивкой медового цвета. Проект современный, поэтому в доме большая площадь остекления — на главную террасу выходят два панорамных окна, стеклянные двери.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

Внутри мы видим оригинальную чистовую отделку — стены зашиты панелям «под паркет», на полах ламинат, потолки натяжные.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

Первый этаж представляет собой одно большое пространство, в котором можно выделить зону гостиной с диваном и камином, укомплектованную мебелью и бытовой техникой кухню, столовую.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

Нашлось место и для просторного санузла с душевой кабиной, унитазом, умывальником и стиралкой.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

На второй этаж ведет белая винтовая лестница.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

Под скатами крыши находим две спальни и небольшой санузел — владельцы явно ценят комфорт.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

В отделке комнат мансарды использовались такие же материалы, что и на первом. С тем лишь отличием, что здесь ламинатом отделаны еще и потолки.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами
Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

Участок небольшой, около 6 соток. Однако лес совсем рядом, поэтому он не кажется маленьким и зажитым.

Нашли дачу, о которой мечтают минчане - в грибном лесу, с классным интерьером, камином и двумя санузлами

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Realt появился интересный вариант для тех, кто ищет дачу, по комфорту сравнимую с городской квартирой, непременно в тихом и живописном месте. Этот дом находится в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дачи, не требующие ремонта, до 10 тысяч долларов. Нашли достойные варианты в получасе езды от Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика