Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

Источник материала: realt.by

В базе Realt появилось объявление — продается квартира на бульваре Мулявина, 3 — это дом, который находится сразу за Белгосфилармонией, самый центр Минска. Хоть это и хрущевка 1964 года постройки, но по ремонту никогда не скажешь. Показываем.

В объявлении мало рассказано о квартире, но то, что понятно наверняка и без долгих описаний, — расположение. Самый центр, 200 метров до метро «Площадь Якуба Коласа», рядом ЦУМ, сквер Мулявина, недалеко Комаровка.

Дом — хрущевка 1964 года года, капремонт был пару лет назад. Квартира двухкомнатная, на пятом этаже. Небольшая, 44 «квадрата» общей площади, 30 «квадратов» жилой. Кухня — 5,6 «квадрата». Судя по фотографиям, кухня находится рядом с гостиной, но это две разные комнаты с деревянной перегородкой.











Есть застекленная лоджия с выходом из гостиной. Двери на лоджию широкие и стеклянные, из-за чего в квартиру попадает много света. На лоджии стоит стильная лаконичная мебель.





Вторая комната — спальня. С двухместной кроватью, встроенным шкафом-купе, телевизором и, как и положено творческому району, мольбертом для рисования.







Санузел в квартире совмещенный. Комната оформлена в серых тонах с деревянными акцентами.







Стоимость квартиры — 79 900 долларов.