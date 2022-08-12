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Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
12.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В базе Realt появилось
В объявлении мало рассказано о квартире, но то, что понятно наверняка и без долгих описаний, — расположение. Самый центр, 200 метров до метро «Площадь Якуба Коласа», рядом ЦУМ, сквер Мулявина, недалеко Комаровка.
Стоимость квартиры — 79 900 долларов.
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Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
В базе Realt появилось объявление — продается квартира на бульваре Мулявина, 3 — это дом, который находится сразу за Белгосфилармонией, самый центр Минска. Хоть это...
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