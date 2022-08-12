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Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

12.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt появилось объявление  продается квартира на бульваре Мулявина, 3 — это дом, который находится сразу за Белгосфилармонией, самый центр Минска. Хоть это и хрущевка 1964 года постройки, но по ремонту никогда не скажешь. Показываем. 

Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

В объявлении мало рассказано о квартире, но то, что понятно наверняка и без долгих описаний, — расположение. Самый центр, 200 метров до метро «Площадь Якуба Коласа», рядом ЦУМ, сквер Мулявина, недалеко Комаровка.    

Дом — хрущевка 1964 года года, капремонт был пару лет назад. Квартира двухкомнатная, на пятом этаже. Небольшая, 44 «квадрата» общей площади, 30 «квадратов» жилой. Кухня — 5,6 «квадрата». Судя по фотографиям, кухня находится рядом с гостиной, но это две разные комнаты с деревянной перегородкой.

Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

Есть застекленная лоджия с выходом из гостиной. Двери на лоджию широкие и стеклянные, из-за чего в квартиру попадает много света. На лоджии стоит стильная лаконичная мебель.

Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

Вторая комната  спальня. С двухместной кроватью, встроенным шкафом-купе, телевизором и, как и положено творческому району, мольбертом для рисования. 

Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

Санузел в квартире совмещенный. Комната оформлена в серых тонах с деревянными акцентами.  

Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается
Ни за что не поверишь, что хрущевка. Посмотрите, какой стильный ремонт сделали в старой квартире около Филармонии. Квартира продается

Стоимость квартиры — 79 900 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В базе Realt появилось объявление — продается квартира на бульваре Мулявина, 3 — это дом, который находится сразу за Белгосфилармонией, самый центр Минска. Хоть это...
 
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