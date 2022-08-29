МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»

Сейчас здесь идет стройка домов на первой линии комплекса. На некоторое время работы тут приостанавливались из-за вопросов с обеспечением электроснабжения (новый квартал будет полностью электрическим) − теперь все преграды, видимо, устранены.

Сейчас застройщик предлагает квартиры в первом доме проекта. В крупнопанельном здании будет 7 этажей и 78 квартир. Жилой дом будет состоять из двух секций, встроенного гаража-стоянки на 79 машино-мест а также холодных кладовых.