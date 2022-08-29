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МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»
29.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 2020 года на северо-восточной окраине Минска, в районе трассы на Логойск, растет жилой комплекс от «МАПИДа». Не секрет, что за проектом сразу со старта следили многие – малоэтажные дома, дворы без машин, детские площадки на крыше стилобатов. Все ждали, когда застройщик озвучит цены. Однако стройка, бодро
Напомним, что «Солнечный» − это новый жилой проект «МАПИДа». Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом»,. По проекту здесь появится
Сейчас здесь идет стройка домов на первой линии комплекса. На некоторое время работы тут приостанавливались из-за вопросов с обеспечением электроснабжения (новый квартал будет полностью электрическим) − теперь все преграды, видимо, устранены.
Сейчас застройщик предлагает квартиры в первом доме проекта. В крупнопанельном здании будет 7 этажей и 78 квартир. Жилой дом будет состоять из двух секций, встроенного гаража-стоянки на 79 машино-мест а также холодных кладовых.
Жилье в доме будут сдаваться без отделки. В каждой квартире установят индивидуальные электрические котлы.
Возводить этот жилой дом начали в ноябре 2020 года, а завершить планируют в марте 2023 года.
Всем желающим по первой декларации предлагается 39 квартир (с №№ 1 по 39):
− 5 однокомнатных площадью 50-51 «квадрат»;
− 21 двухкомнатная площадью 59-76 «квадратов»;
− 12 трехкомнатных площадью 89-90 «квадратов»;
− 1 четырехкомнатная площадью 167 «квадратов».
Стоимость квадратного метра при поэтапной оплате – 3980 рублей (около 1560 долларов).
Таким образом, самая дешевая однушка обойдется в 199 тысяч рублей (около 77,5 тысячи долларов).
Прием заявлений от граждан начнется с 5 сентября.
Строительство комплекса разбито на несколько очередей, сдать проект в эксплуатацию планируется через 5−6 лет.
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С 2020 года на северо-восточной окраине Минска, в районе трассы на Логойск, растет жилой комплекс от «МАПИДа». Не секрет, что за проектом сразу со старта следили...
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