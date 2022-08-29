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МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»

29.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 2020 года на северо-восточной окраине Минска, в районе трассы на Логойск, растет жилой комплекс от «МАПИДа». Не секрет, что за проектом сразу со старта следили многие – малоэтажные дома, дворы без машин, детские площадки на крыше стилобатов. Все ждали, когда застройщик озвучит цены. Однако стройка, бодро стартовав, затем снизила темпы почти до нулевых. Оказалось, на то были причины − вопросы с  электроснабжением. Сегодня строительство возобновлено, и «МАПИД» наконец назвал стоимость квартир. Декларация на дом 1.1. (четвертая очередь) вышла в газете «Звязда».

МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»

Напомним, что «Солнечный» − это новый жилой проект «МАПИДа». Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом»,. По проекту здесь появится появится целый район, состоящий из многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджей. Все жилье в квартале будет панельным − из сборного железобетона.

Сейчас здесь идет стройка домов на первой линии комплекса. На некоторое время работы тут приостанавливались из-за вопросов с обеспечением электроснабжения (новый квартал будет полностью электрическим) − теперь все преграды, видимо, устранены.

Сейчас застройщик предлагает квартиры в первом доме проекта. В крупнопанельном здании будет 7 этажей и 78 квартир. Жилой дом будет состоять из двух секций, встроенного гаража-стоянки на 79 машино-мест а также холодных кладовых.

МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»

Жилье в доме будут сдаваться без отделки. В каждой квартире установят индивидуальные электрические котлы.

Возводить этот жилой дом начали в ноябре 2020 года, а завершить планируют  в марте 2023 года.

Всем желающим по первой декларации предлагается 39 квартир (с №№ 1 по 39):

− 5 однокомнатных площадью 50-51 «квадрат»;

− 21 двухкомнатная площадью 59-76 «квадратов»;

− 12 трехкомнатных площадью 89-90 «квадратов»;

− 1 четырехкомнатная площадью 167 «квадратов».

Стоимость квадратного метра при поэтапной оплате – 3980 рублей (около 1560 долларов).

Таким образом, самая дешевая однушка обойдется в 199 тысяч рублей (около 77,5 тысячи долларов). 

Прием заявлений от граждан начнется с 5 сентября.

Строительство комплекса разбито на несколько очередей, сдать проект в эксплуатацию планируется через 5−6 лет.

МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»

 
Теги: Минск
 
 
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С 2020 года на северо-восточной окраине Минска, в районе трассы на Логойск, растет жилой комплекс от «МАПИДа». Не секрет, что за проектом сразу со старта следили...
 
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