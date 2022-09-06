Новый дом с мебелью и отоплением в хорошем СТ с газом. Приценились к даче в стиле прованс под Минском

Источник материала: realt.by

Современные садовые товарищества выгодно отличаются от «бабушкиных» дачных массивов — это и широкие улицы, и участки больших размеров, и центральный круглогодичный водопровод, газ и даже оптоволокно. В одном из таких, совсем рядом с Минском, продается дом для круглогодичного проживания. Нас он заинтересовал своим внешним видом, необычным интерьером и продуманностью планировки. Узнали, сколько он стоит.

СТ «Калезея» находится в 19 км от Минска в Мядельском направлении. Это активно развивающееся новое товарищество с широкими улицами и современной застройкой. Вангуем, что это СТ будет одним из первых на получение статуса населенного пункта, как только такое станет возможным.

Здесь продается новый дом общей площадью 87 м2. Он одноэтажный, под вальмовой крышей из металлочерепицы. В объявлении говорится, что он строился в стиле прованс. Выглядит он и в самом деле мило, уютно и понравится тем, кому не по душе лаконичность и минимализм скандинавской архитектуры.



Дом строился на совесть и со знанием дела. В описании говорится, что фундамент строения свайно - ростверковый, утепленный пеноплексом, с гидроизоляцией. Стены из газосиликатных блоков с утеплением минватой. Фасады оштукатурены и покрашены. Окна ПВХ, двухкамерные, энергоэффективные.



В доме сделан качественный, современный ремонт, над дизайном которого работал «модный дизайнер». Все сделано стильно, со вкусом: на стенах венецианская штукатурка, белый кирпич, фрески ручной работы, испанская плитка, качественный ламинат, межкомнатные двери «Юркас».



Особый уют в гостиной создает электрокамин с обогревом.





Мебель изготавливалась под заказ, по последней моде (с использованием тканей с «пальчиковым эффектом»). Вся бытовая техника в доме — люкс-класса. Обратите внимание, что все абсолютно новое — дом построен в этом году.

Из гостиной можно попасть на уютную террасу с освещением по периметру.



Кухня укомплектована всей необходимой встроенной техникой (все продумано до мелочей). На стенах - фрески ручной работы.









В доме две спальни - родительская и детская.





Ванная комната укомплектована брендовой сантехникой, подобранной к общему стилю интерьера.





Отопление в доме от электрокотла Mora-Top Elektra Komfort мощностью 15 кВт, работающего в паре с теплыми полами. В этом году планируется газификация СТ, так что можно будет перейти на газ. Оптоволокно обещают проложить тоже в этом году.



Водоснабжение в этом дачном поселке центральное, круглогодичное. Канализация местная: два колодца по три кольца диаметром 1,5 м. Участок 10 соток огорожен металлопрофилем, на нем обустроена дренажная система, выделена зона барбекю.





Дом продается за 115 000 долларов. Владельцы готовы рассмотреть варианты обмена на однокомнатную квартиру с доплатой. Самое интересное читайте в нашем телеграм-канале .