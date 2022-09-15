«Это своеобразный будильник». Разобрались, зачем нужны автоматические роллеты на окнах

Источник материала: realt.by

Автоматизация делает нашу жизнь быстрее и проще. Когда-то стиральная и посудомоечная машины были необязательной роскошью, а теперь они – неотъемлемая часть быта, которая помогает экономить время и ресурсы. Возможно, такой же важной покупкой для вас могут стать умные роллеты. Вместе с брендом ALUTECH мы подробно разобрались в особенностях системы, а также собрали реальные отзывы о ее использовании.

Что такое умная роллетная система? Защитные роллеты или рольставни – это простые в управлении конструкции, которые закрывают окна снаружи, защищая жильцов от солнечных лучей и посторонних взглядов, а сами стекла — от порывов ветра. Умная роллетная система управляется с пульта или со смартфона, ей можно давать команды через голосового помощника «Алиса». Также можно использовать фирменное приложение от производителя. Если в какой-то момент будут перебои с интернетом, выручит пульт, работающий на радиоволнах.

Роллеты можно полностью или частично открывать и закрывать, регулируя степень освещенности помещения. Также роллетный профиль может быть перфорированным, что позволяет лучам света проникать сквозь мелкие отверстия и создавать полумрак.

Система способна работать по определенным сценариям: например, открываться в заданное время по будням, если на улице солнечно. Алгоритмы будут ориентироваться на метеорологические данные в конкретной локации. Также сценарии могут работать без интернета, если для их реализации не нужны обновляемые данные. К управлению системой можно добавлять пользователей с разным уровнем доступа.



Настройка сценария в приложении ALUTECH Smart

«Без интернета смартфон превращается в пульт – и роллетами всё равно можно управлять» Чтобы детальнее изучить тему, мы поговорили с людьми, которые уже установили себе умные роллетные системы. Вот что нам рассказал владелец частного дома Алексей:

- Я управляю роллетной системой с помощью приложения ALUTECHSmart.Оно одинаково хорошо работает как на Android, так и на IOS, я проверял на разных телефонах. У него интуитивно понятный и простой интерфейс, разобраться не составило никакого труда. В нем можно задавать различные сценарии работы, получать информацию о состоянии систем. Лично я использую сценарий закрывания роллет на ночь и, соответственно, открывания утром. Получается такой своеобразный будильник, который помогает комфортно проснуться.

Всё работает четко, я ничего не корректирую, не провожу какие-то дополнительные настройки. Задал необходимые мне сценарии - и роллеты отлично функционируют. Однако в самом начале, когда систему только установили, была небольшая проблема. Одна из роллет как бы «выпадала», просто переставала реагировать на команды. Вместе со специалистами ALUTECH мы выяснили, что причина такого странного поведения заключалась в особенностях дома — одно окно расположено за углом, на довольно большом расстоянии от остальных, плюс свою роль сыграла значительная толщина стен. Надо понимать, что устройства «умного дома» — это своеобразная сеть или цепочка, в которой сигнал передается от устройства к устройству. И вот как раз на «изолированный» элемент он не доходил. Специалисты компании нашли решение — добавили умную лампочку-ретранслятор. И буквально сразу же вопросы исчезли.



Роллетная система со скрытым коробом

Однажды я специально отключил интернет, чтобы проверить систему. Каких-то перебоев, связанных с этим, не заметил: главное, чтобы хаб был подключен к электросети. Что касается непосредственно функционала приложения, то без интернета пропадает возможность задавать сценарии, но управлять конструкциями все равно можно. Единственное, нужно соблюсти нескольких условий: само приложение должно быть запущено хотя бы в фоновом режиме, а смартфон — находиться в той же Wi-Fi-сети, что и хаб. Таким образом, телефон превращается в пульт.

«Недавно автоматика спасла окно во время порывистого ветра» Еще один наш герой – Андрей – вначале не был уверен в том, что ему нужна роллетная система. Но именно она помогла справиться с проблемой, доставляющей дискомфорт:

- В одной из комнат нашего дома телевизор расположен прямо напротив окна. В яркий день экран иногда частично, а иногда полностью заливало солнечным светом. И что мы только не пробовали, чтобы исправить ситуацию: и шторы, и жалюзи, и рольшторы — ничего не помогало. Неприятные блики все равно периодически появлялись. В конце концов решили установить роллеты. Благодаря этому мы смогли на 100% избавиться от засветов на экране.

А еще оказалось, что вечером после жаркого летнего дня комната с закрытыми роллетами остается приятно прохладной. Зимой же в комнате с опущенными роллетами ощутимо теплее, чем в других. Дело в том, что прослойка воздуха между закрытыми конструкциями и стеклопакетом хорошо сохраняет тепло по принципу термоса.





Сначала мы управляли системой вручную. Потом подключили систему ALUTECHSmart, которая работает еще и с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса». Все это интегрировалась в уже частично реализованную у нас систему умного дома. В одно «роллетное» приложение я смог собрать сразу все устройства, которые у нас уже есть. Причем сделал это совершенно без труда, даже не заглядывая в инструкцию. Теперь я могу задавать различные сценарии работы не только для самих роллет, но и для других компонентов умного дома.

Кстати, не так давно автоматика буквально спасла имущество. Был порывистый ветер. Роллеты по сценарию закрылись. От дерева, растущего рядом с домом, оторвалась ветка – и попала прямо в опущенную роллету. Получается, та уберегла окно, при этом сама не получила никаких повреждений.

Мы живем на окраине города, поэтому иногда бывают скачки электроэнергии — просто на несколько секунд пропадает свет. Так вот, система справляется с этим самостоятельно и полностью восстанавливается, работая без перебоев. Я даже ради интереса специально проследил через камеры видеонаблюдения, как будут вести себя роллеты — никакой реакции на скачки напряжения. Думаю установить такую систему и в своем офисе.

« C ейчас рынок умных роллетных систем только создается»

На наши вопросы об умных роллетных системах ответил заместитель директора по маркетингу ООО «Алютех Инкорпорейтед» Станислав Кузьмицкий: - Кому подойдет умная роллетная система? - Система будет интересна как для частного сектора, так и для коммерческого (офисных помещений, торговых объектов). Если ранее подобные умные системы были слишком сложны в настройке и эксплуатации, то ALUTECHSmart, наоборот, призвана упростить и автоматизировать ежедневные рутинные действия пользователя. Роллеты – это не только про защиту. Это комплексный и многофункциональный продукт, способный значительно улучшить качество жизни пользователя.





Конструкция скрытого короба ALUTECH

- Насколько это дороже системы, управляемой радиопультом? - Если мы рассмотрим в качестве примера дом с пятью оконными проемами 1,5х1,8м, то роллеты с новой умной системой станут дороже для клиента всего на 15% в сравнении с классическим решением на радио (или ориентировочно 2400 EURпротив 2100 EUR за все).

При этом удобство пользования и функционал существенно возрастают. Да, на одном изделии разница может быть чуть больше (около 20%), но следует учесть, что, во-первых, крайне редко роллеты устанавливаются лишь на одно окно в доме, а во-вторых, для одного объекта, как правило, достаточно одного хаба в качестве центрального устройства системы и одного пульта для управления (для всего остального есть смартфон). Следовательно, стоимость ALUTECHSmart не будет расти в геометрической прогрессии, и чем больше проемов будет закрыто, тем выгоднее приобретение новинки.

- Как установить в своем доме умную роллетную систему? - Для установки системы клиент может обратиться сразу же к официальным представителям и дилерам «АЛЮТЕХ» напрямую или самостоятельно рассчитать стоимость изделия в онлайн-калькуляторе . После обсуждения всех деталей замерщик выезжает на объект и дает экспертное заключение о готовности к монтажу конкретного типа роллеты, исходя из параметров проема, применяемых материалов, конструкции и размеров монтируемого изделия. Если что-то из этого не будет соответствовать требованиям, специалист объяснит, как исправить это с минимальными затратами.

После подготовки проемов и окончательных замеров заказ передается в производство. Готовые роллеты монтируют на объекте клиента. Обычно система монтируется за день-два. Скорость работ зависит от количества роллет и особенностей дома, в котором их устанавливают. В процессе приема-передачи сотрудник монтажной организации убеждается в пригодности и безопасности изделия, показывает, как работает система и объясняет правила эксплуатации.





- Насколько сейчас популярны умные роллетные системы? - Сейчас в Беларуси рынок умных роллетных систем только создается. И мы являемся своего рода первопроходцами. Со временем такие системы будут все более популярными: мы уже не представляем свою жизнь без казавшихся еще не так давно фантастическими вещей - смартфоны, голосовые помощники, умные лампочки, розетки, пылесосы, системы кондиционирования. Умные роллеты дополняют этот список, а все эти устройства с учетом сценарного управления становятся неотъемлемой частью комфортного жилья.