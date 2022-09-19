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Кажется, ценник вновь пошел вверх. Посмотрели, как выглядит самая дешевая квартира в «Маяке Минска»
19.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем отслеживать ситуацию с ценами на рынке недвижимости и на примере разных районов показываем, как меняется стоимость квартир в столице. В этот раз узнаем минимальные цены на жилье в квартале «Маяк Минска». Напомним, что в
Итак, перед нами – видовая
Дом обслуживается товариществом собственников, подъезд и придомовая территория постоянно ухожены. В лобби находится место консьержа, установлено 4 лифта (2 грузовых и 2 пассажирских), видеонаблюдение по периметру, а также в подъезде дома, собственная парковка со шлагбаумом − никаких проблем с парковкой, мест всегда достаточно.
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Мы продолжаем отслеживать ситуацию с ценами на рынке недвижимости и на примере разных районов показываем, как меняется стоимость квартир в столице. В этот раз...
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