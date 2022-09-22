«Берут и на неделю, и на месяц». Арендодатели говорят, что все больше россиян хотят снять квартиру в Минске

— Под вечер началось оживление, — говорит Денис. Квартиры, которые сдает молодой человек, давно забронированы на пару месяцев вперед. Но из общения с коллегами он понимает ситуацию. — У нас есть чаты, где мы обсуждаем вопросы по теме. И вчера после 18.00 начались сообщения о том, что стало больше звонков. Пока нельзя сказать, что это очень большой ажиотаж, но мы предполагаем, что спрос будет и дальше расти. Кто-то хочет снять квартиру на месяц, кто-то на неделю. Я полагаю, что это время, за которое люди надеятся купить билеты, чтобы улететь в другие страны. Чаще всего это семьи с детьми, реже бывают одинокие мужчины. Понять, что это именно россияне, не сложно. Во-первых, они неправильно произносят названия наших известных улиц, а во-вторых, это сразу слышно по говору.

Туристы из России, отмечает Денис, хотят снизить цену.

— Если сейчас средняя цена за квартиру в центре на сутки около 110 рублей, то они хотят сбить цену до 70-80. Объясняют это тем, что планируют остаться минимум на неделю. Арендодатели обсуждают друг с другом: «Держите цену». И приводят в пример Грузию, мол, там цены на аренду как поднялись, когда приехало много иностранцев, так и остались на том же уровне до сих пор. В то же время знаю случай, когда квартиру, которую сдавали за 450 долларов в месяц, вчера готовы были снять за 600 долларов, хотя до этого ей никто не интересовался, а за вчерашний день было двое желающих.