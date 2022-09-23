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Есть и по очень хорошим ценам. За сколько сегодня продали участки в Дзержинском районе

23.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 26 лотов. Торги прошли по 9 из них. На  3 лота подали по одной заявке, на  14 – заявлений не поступило.

Есть и по очень хорошим ценам. За сколько сегодня продали участки в Дзержинском районе

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (4), Демидовичский (4), Дзержинский (3), Путчинский (9), Станьковский сельсовет (3), г. Дзержинск – (2) и г. Фаниполь  (1).

В Боровском сельсовете из 4 участков торги прошли лишь по одному в д. Полоневичи. Надел в 10 соток оснащен только электричеством. 

За него боролись 2 человека. При начальной цене 5 000 рублей он продан за 9 744 рубля, или 3 828 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.  

В Демидовичском сельсовете торги прошли по всем участкам. На них претендовали по 2 и 3 человека. По самой высокой цене – за 14 880 рублей – был выставлен на аукцион участок в д. Плашево. Надел насчитывает без малого 15 соток, оснащен электричеством и газом. 

Он реализован за 35 087 рублей, или 13 785 долларов США.

В Дзержинском сельсовете торги прошли по одному лоту – участку в д. Большие Новоселки. Надел насчитывает 11 соток. Имеется возможность подведения к нему электричества и водопровода.

За лот боролись 5 человек. При начальной цене 6 913 рублей он продан за 21 696 рублей, или 8 524 доллара США.

Прошли торги и по 2 участкам, расположенным в районном центре – г. Дзержинске на ул. Макавчицкой. Наделы оснащены электричеством, газом и водопроводом. На один участок подали 3 заявки, на другой – 4 заявления. Примечательно, что на аукционе в апреле этого года участок на ул. Макавчицкой никого не заинтересовал. Не было проявлено к нему интереса и на аукционе в декабре 2021 года.

В Путчинском сельсовете торги состоялись по одному участку в д. Липки.  За надел боролись 3 человека. Еще на один участок в д. Волмечка претендовал один человек. На остальные наделы заявок не поступило.

В Станьковском сельсовете торгов не было ни по одному лоту.

Не поступило заявок и на участок в г. Фаниполь. Он расположен на ул. Я. Купалы и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене, которая составила 53 680 рублей. К слову, этот участок выставлялся на торги и на прошлом аукционе, который проходил в апреле этого года. Тогда заявок на лот тоже не было.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице:

Есть и по очень хорошим ценам. За сколько сегодня продали участки в Дзержинском районе
Есть и по очень хорошим ценам. За сколько сегодня продали участки в Дзержинском районе

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам...
 
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