Есть и по очень хорошим ценам. За сколько сегодня продали участки в Дзержинском районе

Не поступило заявок и на участок в г. Фаниполь. Он расположен на ул. Я. Купалы и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене, которая составила 53 680 рублей. К слову, этот участок выставлялся на торги и на прошлом аукционе, который проходил в апреле этого года. Тогда заявок на лот тоже не было.