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Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

25.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Деревянные стены, натопленная печка, за окнами — старый сад. А еще тишина, свежий воздух и грибной лес за огородом. Так тезисно можно описать мечту горожанина о собственном домике в деревне. Под такое описание мы подыскали добротные хаты на Realt в получасе от Минска и по цене до 15 тысяч долларов.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Курганье, Московское направление, 53 км от МКАД

Это тихая деревня рядом с большим лесным массивом в Смолевичском районе. Совсем не глушь — сельсовет и магазин в наличии. По улице проложен газ. В двух минутах ходьбы от дома - автобусная остановка.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Дом общей площадью 60 м2 подойдет для постоянного проживания или под дачу. Он бревенчатый, отапливается печкой. Также на участке имеется баня, летняя кухня и несколько хозяйственных построек.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

На 25 сотках растет плодовый сад. Новый владелец может попробовать себя в пчеловодстве — на участке есть небольшая пасека. Участок от дороги прикрыт деревьями, благодаря чему нет шума.

За все просят 15 000 долларов.

Плещеницы, Логойское направление, 50 км от МКАД

Это не совсем деревня - поселок городского типа. Следовательно, здесь все более цивилизовано, хорошая инфраструктура — есть школы, магазины. Рядом большое водохранилище и богатые на грибы леса.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Дом деревянный, в хорошем состоянии. В нем две большие комнаты, одна с оборудованной кухонной зоной. Так же есть отдельная ванная комната и туалет. Отапливается печью.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Участок огорожен, ровный, 25 соток. На нем сад и огород.

Стоимость 12 500 долларов.

Гацук, Слуцкое направление, 60 км от МКАД

Деревня расположена между трассой и лесом. Здесь есть вся инфраструктура: сельсовет, медицинская амбулатория, магазины, почта, банк, школа, детский сад. Газифицирована. В ближайших лесах много белых грибов и опят, изобилие ягод - черники, голубики, клюквы.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Дом продается в стадии реконструкции — перекрыта кровля, достроено новое помещение. Общая площадь — 79,5 м2. Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Земельный участок 20 соток, ровный, ухоженный, огорожен бетонным забором, на участке есть хозяйственные постройки, растет сад. За все просят 15 000 долларов.

Сороковщина, Слуцкое направление, 26 км от МКАД

Небольшая деревня в Узденском районе. Большой лес в нескольких километрах. Ближайшая остановка автобусов и маршруток - в полутора километрах в соседнем поселке Озеро.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Дом здесь деревянный, добротный, площадью 65 «квадратов». Отопление печное, удобства во дворе.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Участок 25 соток. От улицы огорожен металлическим забором. Сзади участка - колхозное поле. К дому прилагаются баня, погреб, сарай и гараж.

Все это предлагается за 15 000 долларов.

Лядо, Логойское направление, 55 км от МКАД

Это настоящая лесная деревня — лес подступает со всех сторон. Отличное место спрятаться от всех проблем и дурных новостей. Добраться из Минска можно на автобусе Минск-Сутоки, но от Суток еще 3 км по гравийке. Магазина нет, но три раза в неделю приезжает автолавка.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Дом деревянный, с одной жилой комнатой, кухней и верандой. Состояние нормальное. В объявлении говорится, что его использовали как дачу, сезонно. Но жить тут можно и зимой — в нем две печки (одна с лежанкой). Вода из колонки по улице, можно подвести от соседа.

Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты
Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Туалет на улице. Бани нет, но на участке есть четыре сарая, которые можно переоборудовать.

Участок 18 соток огорожен пластиковой сеткой. На нем растет много кустов, цветов, плодовых деревьев.

Стоимость11 500 долларов.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Деревянные стены, натопленная печка, за окнами — старый сад. А еще тишина, свежий воздух и грибной лес за огородом. Так тезисно можно описать мечту горожанина о...
 
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