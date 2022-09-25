Добротные хаты с печкой в деревнях в получасе от Минска до 15 тысяч долларов. Подобрали варианты

Источник материала: realt.by

Деревянные стены, натопленная печка, за окнами — старый сад. А еще тишина, свежий воздух и грибной лес за огородом. Так тезисно можно описать мечту горожанина о собственном домике в деревне. Под такое описание мы подыскали добротные хаты на Realt в получасе от Минска и по цене до 15 тысяч долларов.

Курганье, Московское направление, 53 км от МКАД

Это тихая деревня рядом с большим лесным массивом в Смолевичском районе. Совсем не глушь — сельсовет и магазин в наличии. По улице проложен газ. В двух минутах ходьбы от дома - автобусная остановка.





Дом общей площадью 60 м2 подойдет для постоянного проживания или под дачу. Он бревенчатый, отапливается печкой. Также на участке имеется баня, летняя кухня и несколько хозяйственных построек.







На 25 сотках растет плодовый сад. Новый владелец может попробовать себя в пчеловодстве — на участке есть небольшая пасека. Участок от дороги прикрыт деревьями, благодаря чему нет шума. За все просят 15 000 долларов.

Плещеницы, Логойское направление, 50 км от МКАД

Это не совсем деревня - поселок городского типа. Следовательно, здесь все более цивилизовано, хорошая инфраструктура — есть школы, магазины. Рядом большое водохранилище и богатые на грибы леса.





Дом деревянный, в хорошем состоянии. В нем две большие комнаты, одна с оборудованной кухонной зоной. Так же есть отдельная ванная комната и туалет. Отапливается печью.







Участок огорожен, ровный, 25 соток. На нем сад и огород. Стоимость — 12 500 долларов.

Гацук, Слуцкое направление, 60 км от МКАД

Деревня расположена между трассой и лесом. Здесь есть вся инфраструктура: сельсовет, медицинская амбулатория, магазины, почта, банк, школа, детский сад. Газифицирована. В ближайших лесах много белых грибов и опят, изобилие ягод - черники, голубики, клюквы.



Дом продается в стадии реконструкции — перекрыта кровля, достроено новое помещение. Общая площадь — 79,5 м2. Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице.





Земельный участок 20 соток, ровный, ухоженный, огорожен бетонным забором, на участке есть хозяйственные постройки, растет сад. За все просят 15 000 долларов.

Сороковщина, Слуцкое направление, 26 км от МКАД

Небольшая деревня в Узденском районе. Большой лес в нескольких километрах. Ближайшая остановка автобусов и маршруток - в полутора километрах в соседнем поселке Озеро.



Дом здесь деревянный, добротный, площадью 65 «квадратов». Отопление печное, удобства во дворе.





Участок 25 соток. От улицы огорожен металлическим забором. Сзади участка - колхозное поле. К дому прилагаются баня, погреб, сарай и гараж. Все это предлагается за 15 000 долларов.

Лядо, Логойское направление, 55 км от МКАД

Это настоящая лесная деревня — лес подступает со всех сторон. Отличное место спрятаться от всех проблем и дурных новостей. Добраться из Минска можно на автобусе Минск-Сутоки, но от Суток еще 3 км по гравийке. Магазина нет, но три раза в неделю приезжает автолавка.



Дом деревянный, с одной жилой комнатой, кухней и верандой. Состояние нормальное. В объявлении говорится, что его использовали как дачу, сезонно. Но жить тут можно и зимой — в нем две печки (одна с лежанкой). Вода из колонки по улице, можно подвести от соседа.







Туалет на улице. Бани нет, но на участке есть четыре сарая, которые можно переоборудовать. Участок 18 соток огорожен пластиковой сеткой. На нем растет много кустов, цветов, плодовых деревьев. Стоимость — 11 500 долларов.