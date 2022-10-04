«Многие ждут снижения цен». Эксперты рассказали, что сейчас происходит на рынке домов и дач

В то же время, по наблюдениям Александра, спрос на более дорогие объекты сохраняется.

— Например, дома от 80 до 130 тысяч долларов по-прежнему интересны покупателям: по ним поступают звонки и проходят просмотры. Это неплохие дома с коммуникациями и участком от 10 соток в 20 километрах от города по цене двушки или трешки с ремонтом в Минске. В сентябре несколько таких домов ушло у нас на задатки. Эти объекты интересны сейчас покупателю, чего не скажешь про землю и дачи, которые смотрели весной и еще в начале лета.

Что касается сделок с элитной недвижимостью — покупатели остаются, но их меньше и они осторожничают.

— Я слышал от коллег мнение, что рынок элитной загородной недвижимости полностью остановился. Нет, это не так. Хотя за лето по Минскому району прошло буквально 5-6 сделок с объектами выше 350 тысяч долларов, но нельзя сказать, что показы остановились. Сейчас люди относятся к таким предложениям гораздо более осторожно: присматриваются, ждут, что на рынок выйдет что-то новое и интересное. Все понимают, что значительная часть людей, которая строила дорогие современные архитектурные проекты, разъехалась и, вероятно, будет продавать недвижимость. В конце прошлой недели у нас появился коттедж в Тарасово за 950 тысяч долларов — и уже на этой неделе его смотрят. Хотя для Беларуси это очень высокая цена, на рынке остались люди, которые рассматривают предложения в такой ценовой категории, но их стало меньше. И малое количество сделок за лето говорит о том, что они не спешат покупать.