"Такой ад не пожелаешь врагу". Как минчанка 10 лет жила под квартирой, которую сдавали на сутки

«Как-то ночью из квартиры раздался душераздирающий крик»

При воспоминании о тех временах у нашей собеседницы начинается тахикардия. Проблемы с сердцем она связывает именно с тем периодом жизни. Женщина около 10 лет прожила под посуточной однушкой. Говорит, что это – такой ад, который даже врагу не пожелаешь.

Ирина с мужем жила в однокомнатной квартире в доме в районе метро «Академия наук». Так как квартира находилась в популярном у жителей и гостей города месте, несколько однушек в доме сдавались в аренду. Ирина отхватила «бинго» – квартиранты проживали и под, и над ней. Но если квартира снизу сдавалась «в долгую» и никаких проблем не доставляла, то однушку сверху можно было арендовать на сутки. Про свою жизнь женщина вспоминает так:

– Когда ты живешь в однокомнатной квартире, уйти и спрятаться тебе некуда, а сверху почти всегда стоит круглосуточный шум. Перерывы в шуме были – на уборщицу, и это тоже жесть. Она прибегала в квартиру в любое время суток, пылесосила, торопилась, все швыряла, потому что под окнами своего заселения ожидала уже следующая партия квартирантов.

Несмотря на то, что сдаваемая квартира была небольшой, наша собеседница говорит, что одинокие или семейные туристы (мечта арендодателя) в ней останавливались не часто. В целом, путешественники были скорее исключением из правил. В основном квартиру снимали веселые компании, чтобы «побухать». Были толпы и до 20 человек.