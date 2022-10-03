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Асфальт до ворот и экономия на электричестве. Посмотрите, какой интересный дом из СИП-панелей построили под Минском
03.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете готовый дом под Минском с асфальтом до ворот и магазином по соседству, то обратите внимание на этот
На первом этаже хозяева разместили объединенные кухню и гостиную, отдельный кабинет, а также топочную и санузел. Кроме этого, на первом этаже имеются две просторные террасы с выходами из гостиной и главного входа. Все спальни расположились на втором этаже – тут целых три жилых комнаты, а также ванная и гардеробная.
Что интересного? Основные элементы здания (стены, перекрытия и кровельные конструкции) возведены с использованием сэндвич панелей (СИП). Высокие теплоизоляционные свойства этого материалапозволяют уменьшить расходы на отопление в 2-3 раза! Кроме этого, к основным преимуществам данной технологии можно отнести высокие показатели пожаростойкости, экологическую безопасность, высокую прочность, звукоизоляцию, устойчивость конструкции, жесткость материала и его долговечность.
Фасад здания облицован фиброцементными панелями компании Cedral, которые сочетают в себе фактуру древесины кедровых пород и свойства высокой прочности фиброцемента. Фундамент – свайный, ростверкового типа (винтовые сваи, дополнительно залитые бетоном). В наличии проект на строительство дома и дизайн-проект интерьера.
Какие тут есть коммуникации? В доме есть все, что необходимо для комфортной жизни – природный газ, электричество 380 В с выделенной мощностью 10 кВт, автоматизированная система газового отопления с датчиками температуры (двухконтурный газовый котел с возможностью управления через мобильное приложение), подогрев воды – бойлер, местная канализация – септик (три железобетонных колодца по два кольца), собственная скважина глубиной 66 метров с чистейшей артезианской водой, интернет (оптоволокно), телефония, TV, видеонаблюдение с подключением через смартфон, охранная сигнализация.
Прямо к дому ведет новая асфальтированная дорога, которую регулярно чистят в зимнее время года. Есть удобный выезд на Гродненскую трассу и МКАД-2. Расстояние до Минска – 30 километров. Несколько раз в день из деревни в Минск ходит автобус. Помимо этого, рядом с домом имеется магазин, а также действует Е-доставка. Другая необходимая для жизни инфраструктура располагается в агрогородке Раков в 7 километрах от деревни.
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Асфальт до ворот и экономия на электричестве. Посмотрите, какой интересный дом из СИП-панелей построили под Минском
Если вы ищете готовый дом под Минском с асфальтом до ворот и магазином по соседству, то обратите внимание на этот коттедж в деревне Бузуны Воложинского района. Нас...
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