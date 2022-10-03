Асфальт до ворот и экономия на электричестве. Посмотрите, какой интересный дом из СИП-панелей построили под Минском

Источник материала: realt.by

Если вы ищете готовый дом под Минском с асфальтом до ворот и магазином по соседству, то обратите внимание на этот коттедж в деревне Бузуны Воложинского района. Нас этот двухуровневый дом в 30 километрах от Минска привлек не только симпатичным внешним видом, но и тем, что он возведен из экологичных материалов, позволяющих экономить на отоплении. Рассмотрим его подробно.



Расположен этот дом в деревне Бузуны (Раковский сельсовет, Воложинский район, Минская область). Площадь постройки насчитывает 112 «квадратов». Дом стоит на огороженном участке в 15 соток.

На первом этаже хозяева разместили объединенные кухню и гостиную, отдельный кабинет, а также топочную и санузел. Кроме этого, на первом этаже имеются две просторные террасы с выходами из гостиной и главного входа. Все спальни расположились на втором этаже – тут целых три жилых комнаты, а также ванная и гардеробная.







Новый собственник также может придумать назначение для вместительного чердачного пространства – оно пока никак не используется.



Что по ремонту? В доме выполнен частичный ремонт во всех помещениях. Полы первого этажа уложены плиткой, полы второго – ламинатом. Стены оштукатурены и отшпаклеваны. Санузлы полностью облицованы плиткой. Установлены межкомнатные двери, сантехника и фурнитура.





Что интересного? Основные элементы здания (стены, перекрытия и кровельные конструкции) возведены с использованием сэндвич панелей (СИП). Высокие теплоизоляционные свойства этого материалапозволяют уменьшить расходы на отопление в 2-3 раза! Кроме этого, к основным преимуществам данной технологии можно отнести высокие показатели пожаростойкости, экологическую безопасность, высокую прочность, звукоизоляцию, устойчивость конструкции, жесткость материала и его долговечность.



Фасад здания облицован фиброцементными панелями компании Cedral, которые сочетают в себе фактуру древесины кедровых пород и свойства высокой прочности фиброцемента. Фундамент – свайный, ростверкового типа (винтовые сваи, дополнительно залитые бетоном). В наличии проект на строительство дома и дизайн-проект интерьера.



Какие тут есть коммуникации? В доме есть все, что необходимо для комфортной жизни – природный газ, электричество 380 В с выделенной мощностью 10 кВт, автоматизированная система газового отопления с датчиками температуры (двухконтурный газовый котел с возможностью управления через мобильное приложение), подогрев воды – бойлер, местная канализация – септик (три железобетонных колодца по два кольца), собственная скважина глубиной 66 метров с чистейшей артезианской водой, интернет (оптоволокно), телефония, TV, видеонаблюдение с подключением через смартфон, охранная сигнализация.



В коттедже полностью разведена вся электропроводка, установлена и функционирует принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и датчиками температуры (управление через отдельный пульт). Обогрев первого этажа осуществляется системой теплых полов, второго – радиаторами.



Участок в 15 соток имеет ровный рельеф, состоит из плодородной почвы, огорожен по периметру евросеткой высотой 2 метра и забором-жалюзи.



Надо отметить, что деревня Бузуны расположена в живописном месте – населенный пункт окружен лесами, богатыми грибами и ягодами. Также недалеко протекает река Ислочь, находится водохранилище Крылово и имеется несколько лесных озер.



Прямо к дому ведет новая асфальтированная дорога, которую регулярно чистят в зимнее время года. Есть удобный выезд на Гродненскую трассу и МКАД-2. Расстояние до Минска – 30 километров. Несколько раз в день из деревни в Минск ходит автобус. Помимо этого, рядом с домом имеется магазин, а также действует Е-доставка. Другая необходимая для жизни инфраструктура располагается в агрогородке Раков в 7 километрах от деревни. Стоимость дома – 109,9 тысяч долларов.

