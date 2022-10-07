Музыка, фильмы и котики. Куда сходить в выходные 8-9 октября в Минске

«Поющие под дождем»: кино о кино

Когда: 8 октября, 19:30

Где: Пространство «Монохром»: Минск, ул. Октябрьская, 16/3, 2 этаж

Сколько стоит: 10 рублей

Восхитительным фильмом «Поющие под дождем» 8 октября начнется программа «Кино о кино» в Cinemascope Монохром на Октябрьской. В каждом жанре есть представитель, чье название кажется затасканным. Но этот легендарный мюзикл может удивить даже спустя семьдесят лет после выхода на экраны и сотни упоминаний в списках главных фильмов всех времен.

Программа «Кино о кино» в пространстве «Монохром» — это коллекция фильмов о том, как снимают и смотрят кино. Что стоит за магией кино? Кропотливая работа сотен людей, творческие разногласия, интриги на площадке и извечный вопрос, где взять деньги. Истории о том, что творится за кадром и как создаются шедевры, — в программе «Кино о кино», его создателях и зрителях.

Романтический мюзикл «Singing in the Rain» (1952 год) про Голливуд эпохи первых звуковых фильмов, когда многие звезды немого кино вынуждены были уйти в отставку. Из того, что могло бы стать материалом трагедии (приход звука поломал жизнь не одного деятеля немого кино), режиссеры сделали бесподобную ироничную комедию с блестящими шутками и лучшими музыкальными номерами в истории кино.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Билеты продаются только онлайн на сайте bezkassira.by.

Котики-кошки-коты!

Когда: 8-9 октября, 10.00 – 18.00

Где: Дворец спорта, пр-т Победителей, 4

Сколько стоит: взрослый билет – 6 рублей, детский – 4 рубля.

Белорусский Фелинологический Центр «Фелита» приглашает всех любителей кошек на традиционную осеннюю выставку. В экспозиции – элитные, знаменитые и титулованные кошки, чемпионы мира разных пород и экзотического облика из разных стран.

Во время выставки можно принести свою кошку и определить породу у профессионального эксперта-фелинолога и стать членом БФЦ «Фелита», получить профессиональные консультации по кормлению и уходу от ведущих специалистов и производителей кормов и аксессуаров, выбрать породистого котенка.

В программе – породные шоу британских короткошерстных и длинношерстных кошек, сибирских кошек, восточных кошек всех пород, персидских и экзотических короткошерстных кошек, майн кунов, абиссинских кошек, курильских бобтейлей и многое другое.

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