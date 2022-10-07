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Музыка, фильмы и котики. Куда сходить в выходные 8-9 октября в Минске
07.10.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В эти теплые осенние выходные лучшим решением будет, конечно, отправиться на природу – грибы, прогулки вдоль озер, шашлыки и прочие радости. Впрочем, если вы останетесь в городе, скучать вам тоже не придется. Подготовили для вас подборку интересных событий, которые пройдут в Минске в этот уикэнд.
Теплая осень вместе с ярмаркой «Чароўны Млын»
Когда: 7-9 октября
Где: «Дворец искусств», ул. Козлова, 3
Сколько стоит: бесплатно
Млын – это выставка-ярмарка изделий ручной работы, которую отличает особая атмосфера душевности и разнообразие направлений творчества. Свою историю она начала в мае 2010 года.
Разнообразие направлений и видов творчества представлено авторскими коллекциями: оригинальных украшений, одежды и аксессуаров (головные уборы, сумки, рюкзаки, портмоне, кошельки и т.д.), игрушек и товаров для детского развития, картин и панно, керамики, светильников, фермерских продуктов, подарков и сувениров и тысячи милых вещичек, хранящих тепло человеческих рук.
Программа handmade выставки очень насыщена и включает увлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, модные показы и дефиле от белорусских дизайнеров, образовательные семинары и конкурсы.
Танцуй на TOXIC Billboboard Music Awards
Когда: 8 октября, 23:59
Где: Dogma: Минск, ул. Куйбышева, 22
Сколько стоит: 5 рублей – с репостом (первые 100 человек, сделавшие репост тизера к себе в сторис до 23:00); 15 рублей – для всех остальных
Уже в эту субботу вы сможете надеть все самое яркое и ощутить себя голливудской звездой. Берите всех друзей и знакомых и приходите на TOXIC. Организаторы обещают глиттер-бар, фотозоны Billboard, 100 тысяч красивых людей и крутую музыку.
«Поющие под дождем»: кино о кино
Когда: 8 октября, 19:30
Где: Пространство «Монохром»: Минск, ул. Октябрьская, 16/3, 2 этаж
Сколько стоит: 10 рублей
Восхитительным фильмом «Поющие под дождем» 8 октября начнется программа «Кино о кино» в Cinemascope Монохром на Октябрьской. В каждом жанре есть представитель, чье название кажется затасканным. Но этот легендарный мюзикл может удивить даже спустя семьдесят лет после выхода на экраны и сотни упоминаний в списках главных фильмов всех времен.
Программа «Кино о кино» в пространстве «Монохром» — это коллекция фильмов о том, как снимают и смотрят кино. Что стоит за магией кино? Кропотливая работа сотен людей, творческие разногласия, интриги на площадке и извечный вопрос, где взять деньги. Истории о том, что творится за кадром и как создаются шедевры, — в программе «Кино о кино», его создателях и зрителях.
Романтический мюзикл «Singing in the Rain» (1952 год) про Голливуд эпохи первых звуковых фильмов, когда многие звезды немого кино вынуждены были уйти в отставку. Из того, что могло бы стать материалом трагедии (приход звука поломал жизнь не одного деятеля немого кино), режиссеры сделали бесподобную ироничную комедию с блестящими шутками и лучшими музыкальными номерами в истории кино.
Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.
Билеты продаются только онлайн на сайте bezkassira.by.
Котики-кошки-коты!
Когда: 8-9 октября, 10.00 – 18.00
Где: Дворец спорта, пр-т Победителей, 4
Сколько стоит: взрослый билет – 6 рублей, детский – 4 рубля.
Белорусский Фелинологический Центр «Фелита» приглашает всех любителей кошек на традиционную осеннюю выставку. В экспозиции – элитные, знаменитые и титулованные кошки, чемпионы мира разных пород и экзотического облика из разных стран.
Во время выставки можно принести свою кошку и определить породу у профессионального эксперта-фелинолога и стать членом БФЦ «Фелита», получить профессиональные консультации по кормлению и уходу от ведущих специалистов и производителей кормов и аксессуаров, выбрать породистого котенка.
В программе – породные шоу британских короткошерстных и длинношерстных кошек, сибирских кошек, восточных кошек всех пород, персидских и экзотических короткошерстных кошек, майн кунов, абиссинских кошек, курильских бобтейлей и многое другое.
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В эти теплые осенние выходные лучшим решением будет, конечно, отправиться на природу – грибы, прогулки вдоль озер, шашлыки и прочие радости. Впрочем, если вы...
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