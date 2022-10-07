ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проблему отреагировали оперативно. В доме в Минск Мире дали отопление

07.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Вчера мы рассказывали про проблемы с отоплением в многоэтажке в Минск Мире. К нам обратилась жительница дома по адресу Белградская, 14. Отопление в этой новостройке дали 28 сентября, но из-за того, что у кого-то прорвало трубу, в столбике под названием «Торонто» с холодными батареями сидели сразу несколько этажей. Сегодня мы узнали продолжение истории.

На проблему отреагировали оперативно. В доме в Минск Мире дали отопление

Мы опубликовали материал днем. А уже вечером батареи в доме стали горячими, сообщили Realt жильцы.

Отметим, что дом «Торонто» новоселы стали обживать только в этом году. В нем — 16 этажей и 120 квартир.

Если у вас тоже возникла проблема с жильем, которая не решается, или просто интересная новость — пишите нам прямо в телеграм.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы рассказывали про проблемы с отоплением в многоэтажке в Минск Мире. К нам обратилась жительница дома по адресу Белградская, 14. Отопление в этой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«В подъезде теплее, чем в квартире». В еще одном доме в Минск Мире проблемы с отоплением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.10.2022
Mir24.TV Belarus
07.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика