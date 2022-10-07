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На проблему отреагировали оперативно. В доме в Минск Мире дали отопление
07.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера мы
Мы опубликовали материал днем. А уже вечером батареи в доме стали горячими, сообщили Realt жильцы.
Отметим, что дом «Торонто» новоселы стали обживать только в этом году. В нем — 16 этажей и 120 квартир.
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Вчера мы рассказывали про проблемы с отоплением в многоэтажке в Минск Мире. К нам обратилась жительница дома по адресу Белградская, 14. Отопление в этой...
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