Минчан зовут строиться в Крупки. Что здесь предлагают и почем?

Новый жилой дом будет располагаться на улице Московской, напротив торгового центра «К-сити». Это – новый микрорайон с развитой инфраструктурой. В здании будет 5 этажей, 3 подъезда и 60 квартир. В каждом подъезде будет лифт. Высота потолков – 2,8 метра.

Заказчиком строительства выступает «Управление капитального строительства Крупского района».

Внутренней отделки в квартирах не будет, при этом предусматривается установка бытовых газовых плит, унитазов, панельных радиаторов.

Минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (независимо от даты постановки на учет) предлагаются:

− однокомнатные квартиры общей площадью 43 «квадрата»;

− двухкомнатные квартиры — от 59 до 61 «квадрата»

− трехкомнатные квартиры — 84 «квадрата».

Стоимость 1 квадратного метра − 1889 рублей 76 копеек.

Таким образом стоимость однокомнатной квартиры составит 81 тысячу рублей (31 тысяча долларов), двухкомнатной – 111 тысяч рублей (43 тысячи долларов), трехкомнатной – 158 тысяч рублей (61 тысяча долларов).

Дом начали строить в июне 2022 года, ввести его в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года.