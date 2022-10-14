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Минчан зовут строиться в Крупки. Что здесь предлагают и почем?
14.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последнее время минским очередникам все чаще стали предлагать долевое строительство квартир в небольших городках в 100-150 километрах от Минска. Нуждающихся уже приглашали в
Новый жилой дом будет располагаться на улице Московской, напротив торгового центра «К-сити». Это – новый микрорайон с развитой инфраструктурой. В здании будет 5 этажей, 3 подъезда и 60 квартир. В каждом подъезде будет лифт. Высота потолков – 2,8 метра.
Заказчиком строительства выступает «Управление капитального строительства Крупского района».
Внутренней отделки в квартирах не будет, при этом предусматривается установка бытовых газовых плит, унитазов, панельных радиаторов.
Минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (независимо от даты постановки на учет) предлагаются:
− однокомнатные квартиры общей площадью 43 «квадрата»;
− двухкомнатные квартиры — от 59 до 61 «квадрата»
− трехкомнатные квартиры — 84 «квадрата».
Стоимость 1 квадратного метра − 1889 рублей 76 копеек.
Таким образом стоимость однокомнатной квартиры составит 81 тысячу рублей (31 тысяча долларов), двухкомнатной – 111 тысяч рублей (43 тысячи долларов), трехкомнатной – 158 тысяч рублей (61 тысяча долларов).
Дом начали строить в июне 2022 года, ввести его в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года.
Долевое строительство квартир в объекте «60-квартирный жилой дом по генплану № 2 по ул. Московская в г. Крупки» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется с предоставлением государственной поддержки в порядке и на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240.
Заявления от очередников будут приниматься администрациями районов Минска с 13 октября по 11 ноября.
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В последнее время минским очередникам все чаще стали предлагать долевое строительство квартир в небольших городках в 100-150 километрах от Минска. Нуждающихся уже...
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