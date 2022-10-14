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Минчан зовут строиться в Крупки. Что здесь предлагают и почем?

14.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В последнее время минским очередникам все чаще стали предлагать долевое строительство квартир в небольших городках в 100-150 километрах от Минска. Нуждающихся уже приглашали в Глубокое и Несвиж, а теперь зовут присмотреться к Крупкам. Узнали, что это за городок и что там строят.

Минчан зовут строиться в Крупки. Что здесь предлагают и почем?

Крупки расположены в 110 километрах от Минска между Борисовом и Оршей. Здесь проживает около 9 тысяч человек. Через город протекает река Бобр.

Новый жилой дом будет располагаться на улице Московской, напротив торгового центра «К-сити». Это – новый микрорайон с развитой инфраструктурой. В здании будет 5 этажей, 3 подъезда и 60 квартир. В каждом подъезде будет лифт. Высота потолков – 2,8 метра.

Заказчиком строительства выступает «Управление капитального строительства Крупского района».

Внутренней отделки в квартирах не будет, при этом предусматривается установка бытовых газовых плит, унитазов, панельных радиаторов.

Минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (независимо от даты постановки на учет) предлагаются:

− однокомнатные квартиры общей площадью 43 «квадрата»;

− двухкомнатные квартиры — от 59 до 61 «квадрата»

− трехкомнатные квартиры — 84 «квадрата».

Стоимость 1 квадратного метра − 1889 рублей 76 копеек.

Таким образом стоимость однокомнатной квартиры составит 81 тысячу рублей (31 тысяча долларов), двухкомнатной – 111 тысяч рублей (43 тысячи долларов), трехкомнатной – 158 тысяч рублей (61 тысяча долларов).

Дом начали строить в июне 2022 года, ввести его в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года.

Минчан зовут строиться в Крупки. Что здесь предлагают и почем?

Долевое строительство квартир в объекте «60-квартирный жилой дом по генплану №  2 по ул.  Московская в г.  Крупки» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется с предоставлением государственной поддержки в порядке и на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240.

Заявления от очередников будут приниматься администрациями районов Минска с 13 октября по 11 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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В последнее время минским очередникам все чаще стали предлагать долевое строительство квартир в небольших городках в 100-150 километрах от Минска. Нуждающихся уже...
 
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