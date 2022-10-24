В Жодино строят многоэтажку с недорогим метром. Квартиры предлагают и минчанам



Рендеры дома с сайта logoysky.by.

Многоквартирный жилой дом в районе дома 21 по улице Логойской в Жодино получил название ЖК «Логойский». Застройщиком жилой многоэтажки выступает застройщик ОДО «Ингрант», а генподрядчиком – «Мапид». Стройка дома стартовала еще летом, а завершить ее планируется в июне 2023 года.

В новостройке будет 9 этажей, 6 подъездов и 229 квартир. Здание будет возводиться из сборных трехслойных железобетонных панелей 9-этажный, в конструкциях популярной серии М 464-У1М. В доме предусмотрено одно офисное помещение.

Высота потолков в доме будет стандартной − 2,56 м. Во всех квартирах будут остекленные лоджии и индивидуальные узлы учета тепла. В доме запроектированы проходные подъезды и безопасный двор.