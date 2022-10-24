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В Жодино строят многоэтажку с недорогим метром. Квартиры предлагают и минчанам
24.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» появилась проектная декларация, которая, возможно, заинтересует минчан. Всем желающим сейчас предлагают строиться в городе Жодино, что расположен в 60 километрах от столицы. В настоящее время тут возводят девятиэтажный панельный дом на 229 квартир. Стоимость метра – естественно, ниже, чем в Минске.
Многоквартирный жилой дом в районе дома 21 по улице Логойской в Жодино получил название ЖК «Логойский». Застройщиком жилой многоэтажки выступает застройщик ОДО «Ингрант», а генподрядчиком – «Мапид». Стройка дома стартовала еще летом, а завершить ее планируется в июне 2023 года.
В новостройке будет 9 этажей, 6 подъездов и 229 квартир. Здание будет возводиться из сборных трехслойных железобетонных панелей 9-этажный, в конструкциях популярной серии М 464-У1М. В доме предусмотрено одно офисное помещение.
Высота потолков в доме будет стандартной − 2,56 м. Во всех квартирах будут остекленные лоджии и индивидуальные узлы учета тепла. В доме запроектированы проходные подъезды и безопасный двор.
В данный момент всем желающим предлагается 70 квартир (1 и 2 секции):
− 1-комнатные квартиры общей площадью от 42,80 до 51,99 «квадратов»;
- 2-комнатные квартиры общей площадью от 59,45 до 68,53 «квадратов»;
− 3-комнатные квартиры общей площадью от 76,26 до 92,31 «квадратов».
Стоимость квадратного метра для всех желающих − 850 долларов.
При рассрочке (50 % в течение 5 календарных дней после регистрации договора, остаток – по графику платежей) стоимость «квадрата» увеличивается на 30 долларов, при привлечении кредита по партнерским программам банков – на 50 долларов.
Отметим, что новый микрорайон на улице Логойской в Жодино начал застраиваться недавно – он находится ближе всего к выезду на Минск. Здесь уже есть детский сад и магазины, непосредственно рядом с новостройкой планируется строительство школы.
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В газете «Звязда» появилась проектная декларация, которая, возможно, заинтересует минчан. Всем желающим сейчас предлагают строиться в городе Жодино, что...
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