«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

«Еще в марте договорились, что буду платить по курсу 2,6 – с тех пор ничего не меняли»

О том, как повели себя хозяева на фоне высокого спроса, мы спросили подписчиков нашего телеграм-канала. В нашем опросе поучаствовали более 1000 человек. Мы выяснили, что для 76% квартиросъемщиков стоимость не изменилась, 6% счастливчиков даже стали платить за квартиру меньше, а вот для 23% респондентов осенний ажиотаж не прошел даром – хозяева жилья подняли им стоимость аренды.

«Снимаю евродвушку в хорошем районе. До марта платила 550 долларов, в марте договорились снизить стоимость до 400, а в сентябре хозяйка вновь подняла до 480. Обосновала повышение стоимости так: мол, доллар стабилизировался, а спрос растет только растет», – написала нам Евгения.

А вот Настя говорит, что с марта стоимость ей не поднимали: «Весной, когда скакал доллар, договорились с хозяйкой, что платить буду по курсу 2,6 в белорусских рублях. Она обрадовалась, что я не уезжаю и пообещала больше не поднимать цену. При этом я постоянно мониторю стоимость на аренду в Минске и заметила, что найти классную однушку до 300 долларов − уже сложно, ту же трешку с крутым ремонтом раньше можно было найти за 450, а сейчас подобные предлагаются за 550 долларов».

«Мне с хозяевами повезло, в марте стоимость однушки в стиле «бабушатник» в районе Академии наук мне снизили с 220 до 200 долларов. С тех пор цену больше не меняли, а недавно даже кота разрешили завести. Тем не менее, я в курсе актуальных предложений: цены по сравнению с тем, что были еще месяц назад, точно выросли», − делится своей историей Марина.