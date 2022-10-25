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«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир
25.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале осени рынок аренды в Минске неслабо потрепало. Хоть в столице и
«Еще в марте договорились, что буду платить по курсу 2,6 – с тех пор ничего не меняли»
О том, как повели себя хозяева на фоне высокого спроса, мы спросили подписчиков нашего телеграм-канала. В нашем опросе поучаствовали более 1000 человек. Мы выяснили, что для 76% квартиросъемщиков стоимость не изменилась, 6% счастливчиков даже стали платить за квартиру меньше, а вот для 23% респондентов осенний ажиотаж не прошел даром – хозяева жилья подняли им стоимость аренды.
«Снимаю евродвушку в хорошем районе. До марта платила 550 долларов, в марте договорились снизить стоимость до 400, а в сентябре хозяйка вновь подняла до 480. Обосновала повышение стоимости так: мол, доллар стабилизировался, а спрос растет только растет», – написала нам Евгения.
А вот Настя говорит, что с марта стоимость ей не поднимали: «Весной, когда скакал доллар, договорились с хозяйкой, что платить буду по курсу 2,6 в белорусских рублях. Она обрадовалась, что я не уезжаю и пообещала больше не поднимать цену. При этом я постоянно мониторю стоимость на аренду в Минске и заметила, что найти классную однушку до 300 долларов − уже сложно, ту же трешку с крутым ремонтом раньше можно было найти за 450, а сейчас подобные предлагаются за 550 долларов».
«Мне с хозяевами повезло, в марте стоимость однушки в стиле «бабушатник» в районе Академии наук мне снизили с 220 до 200 долларов. С тех пор цену больше не меняли, а недавно даже кота разрешили завести. Тем не менее, я в курсе актуальных предложений: цены по сравнению с тем, что были еще месяц назад, точно выросли», − делится своей историей Марина.
«Выжимать из арендатора последние соки точно не стоит – рискуете остаться с пустой квартирой»
Ситуацию на рынке долгосрочной аренды прокомментировал Андрей Чернышев, заместитель начальника
− На сентябрьский ажиотаж рынок аренды отреагировал так же, как и когда-то отреагировал на Чемпионат мира по хоккею. Собственники обрадовались, что цены, наконец, вышли из пике и решили, что теперь можно будет восстановить ту стоимость, которая наблюдались в начале года. Однако, приезд россиян по сравнению с ЧМ по хоккею, вещи абсолютно разного масштаба и степени воздействия на рынок аренды. Если ЧМХ был временным явлением, позволившим за несколько месяцев проведения дополнительно заработать на краткосрочной аренде квартир, то неожиданный наплыв граждан РФ просто мимолетное явление, и существенно изменить ценообразование на рынке долгосрочной аренды за несколько недель ему не под силу.
Действительно по итогам марта, когда курс доллара резко подскочил, в Минске было зафиксировано снижение стоимости аренды. Цены тогда упали на 20-30%. Но в последующем, когда курс стабилизировался и даже откатился до минимальных значений, многие откорректировали цены в сторону увеличения. К примеру, возьмем стандартную однушку в спальнике. В начале года она стоила от 220 долларов, в марте ее можно было снять уже от 160, а к настоящему времени ее цена достигла 180-200 долларов. То есть, стоимость отыграла назад, но прежних значений не достигла. Думаю, что те ваши респонденты, которым подняли цены, столкнулись именно с такой корректировкой. Кто-то из хозяев сделал это летом, кто-то – только сейчас.
На мой взгляд, подобная корректировка вследствие снижения и стабилизации обменного курса валют по сравнению с пиковыми значениями марта − это нормально и объективно. Но рассчитывать, что стоимость можно поднимать и дальше, особенно ориентируясь на некий наплыв россиян, не стоит от слова совсем. Да, в сентябре в общей доле спроса их количество доходило до 60%, но сейчас остались лишь единичные запросы. К тому же, и тогда и сейчас речь шла в первую очередь о краткосрочной аренде, а никак не о долгосрочной. В настоящее же время на рынке остались только отечественные квартиросъемщики. Да и их ряды несколько поредели из-за релокаций айтишных компаний и других причин.
Сегодня хозяевам квартир стоит понимать, что выиграет тот, кто быстрее найдет своего арендатора. Если кто-то думает, как бы на 10-20 долларов поднять стоимость аренды − это однозначно проигрышная стратегия. Надо держаться за хорошего арендатора, а не выжимать из него последние соки. Потому что другой арендатор, вполне возможно, будет менее платежеспособен.
В целом, предложение на рынке продолжает увеличиваться. В том числе и за счет большого количества квартир в новостройках, купленных в 20-21-х годах. Сейчас люди там заканчивают делать ремонты и постепенно данное жилье выходит на рынок. Этот фактор пока еще многими не учитывается, но через год-два он выстрелит и окажет значительное влияние на рынок аренды. Сотни малогабаритных квартир с новыми ремонтами в современном квартале рядом с метро станут потенциальной угрозой всей вторичке – как минимум, всем единичкам в хрущевках и панельках. Это все надо учитывать, чтобы потом не остаться с пустующей квартирой.
Тем же квартиросъемщикам, которым подняли цены, я бы посоветовал следующее. Если вы привязаны к съемной квартире, сделали там ремонт, отдали детей в садик рядом, то стоит поговорить с собственником и объяснить, что объективных предпосылок для роста стоимости нет: арендаторов больше не становится, а у тех, кто остался, доходы не растут, а скорее наоборот. При этом осенне-зимний период для долгосрочной аренды – это сезон особо низкого спроса.
Если же собственник остается непреклонным, наверное, стоит вновь выйти на рынок и поискать другой вариант. Главное не спешить, и сделать рациональный выбор – благо широта предложения к этому только располагает.
Те собственники квартир, кто давно работает в этом бизнесе, понимают, что на рынке бывают разные периоды. Есть моменты, когда не надо загибать цены. Ведь стоимость формируется не из хотелок продавца, а из того, сколько в данный момент времени готов платить за ваш товар покупатель.
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«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир
В начале осени рынок аренды в Минске неслабо потрепало. Хоть в столице и не случилось студенческого бума, в ситуацию неожиданно вмешались россияне, которым...
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