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«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

25.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале осени рынок аренды в Минске неслабо потрепало. Хоть в столице и не случилось студенческого бума, в ситуацию неожиданно вмешались россияне, которым срочно потребовалось временное жилье. На волне ажиотажа (который уже, кстати, сходит на нет) часть хозяев решили поднять цены на квартиры. Как говорят читатели, найти в Минске «бабушатник» ниже 250 долларов – сейчас уже проблема. Мы поинтересовались у тех, кто арендует квартиры, повысили ли им стоимость, а также спросили у специалиста, вернется ли рынок в обычное состояние.

«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

«Еще в марте договорились, что буду платить по курсу 2,6 – с тех пор ничего не меняли»

О том, как повели себя хозяева на фоне высокого спроса, мы спросили подписчиков нашего телеграм-канала. В нашем опросе поучаствовали более 1000 человек. Мы выяснили, что для 76% квартиросъемщиков стоимость не изменилась, 6% счастливчиков даже стали платить за квартиру меньше, а вот для 23% респондентов осенний ажиотаж не прошел даром – хозяева жилья подняли им стоимость аренды.  

«Снимаю евродвушку в хорошем районе. До марта платила 550 долларов, в марте договорились снизить стоимость до 400, а в сентябре хозяйка вновь подняла до 480. Обосновала повышение стоимости так: мол, доллар стабилизировался, а спрос растет только растет», – написала нам Евгения.

А вот Настя говорит, что с марта стоимость ей не поднимали: «Весной, когда скакал доллар, договорились с хозяйкой, что платить буду по курсу 2,6 в белорусских рублях. Она обрадовалась, что я не уезжаю и пообещала больше не поднимать цену. При этом я постоянно мониторю стоимость на аренду в Минске и заметила, что найти классную однушку до 300 долларов − уже сложно, ту же трешку с крутым ремонтом раньше можно было найти за 450, а сейчас подобные предлагаются за 550 долларов».

«Мне с хозяевами повезло, в марте стоимость однушки в стиле «бабушатник» в районе Академии наук мне снизили с 220 до 200 долларов. С тех пор цену больше не меняли, а недавно даже кота разрешили завести. Тем не менее, я в курсе актуальных предложений: цены по сравнению с тем, что были еще месяц назад, точно выросли», − делится своей историей Марина.

«Выжимать из арендатора последние соки точно не стоит – рискуете остаться с пустой квартирой»

Ситуацию на рынке долгосрочной аренды прокомментировал Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица»:

«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

− На сентябрьский ажиотаж рынок аренды отреагировал так же, как и когда-то отреагировал на Чемпионат мира по хоккею. Собственники обрадовались, что цены, наконец, вышли из пике и решили, что теперь можно будет восстановить ту стоимость, которая наблюдались в начале года. Однако, приезд россиян по сравнению с ЧМ по хоккею, вещи абсолютно разного масштаба и степени воздействия на рынок аренды. Если ЧМХ был временным явлением, позволившим за несколько месяцев проведения дополнительно заработать на краткосрочной аренде квартир, то неожиданный наплыв граждан РФ просто мимолетное явление, и существенно изменить ценообразование на рынке долгосрочной аренды за несколько недель ему не под силу.

«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

Действительно по итогам марта, когда курс доллара резко подскочил, в Минске было зафиксировано снижение стоимости аренды. Цены тогда упали на 20-30%. Но в последующем, когда курс стабилизировался и даже откатился до минимальных значений, многие откорректировали цены в сторону увеличения. К примеру, возьмем стандартную однушку в спальнике. В начале года она стоила от 220 долларов, в марте ее можно было снять уже от 160, а к настоящему времени ее цена достигла 180-200 долларов. То есть, стоимость отыграла назад, но прежних значений не достигла. Думаю, что те ваши респонденты, которым подняли цены, столкнулись именно с такой корректировкой. Кто-то из хозяев сделал это летом, кто-то – только сейчас.

«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

На мой взгляд, подобная корректировка вследствие снижения и стабилизации обменного курса валют по сравнению с пиковыми значениями марта − это нормально и объективно. Но рассчитывать, что стоимость можно поднимать и дальше, особенно ориентируясь на некий наплыв россиян, не стоит от слова совсем. Да, в сентябре в общей доле спроса их количество доходило до 60%, но сейчас остались лишь единичные запросы. К тому же, и тогда и сейчас речь шла в первую очередь о краткосрочной аренде, а никак не о долгосрочной. В настоящее же время на рынке остались только отечественные квартиросъемщики. Да и их ряды несколько поредели из-за релокаций айтишных компаний и других причин.

Сегодня хозяевам квартир стоит понимать, что выиграет тот, кто быстрее найдет своего арендатора. Если кто-то думает, как бы на 10-20 долларов поднять стоимость аренды − это однозначно проигрышная стратегия. Надо держаться за хорошего арендатора, а не выжимать из него последние соки. Потому что другой арендатор, вполне возможно, будет менее платежеспособен.

В целом, предложение на рынке продолжает увеличиваться. В том числе и за счет большого количества квартир в новостройках, купленных в 20-21-х годах. Сейчас люди там заканчивают делать ремонты и постепенно данное жилье выходит на рынок. Этот фактор пока еще многими не учитывается, но через год-два он выстрелит и окажет значительное влияние на рынок аренды. Сотни малогабаритных квартир с новыми ремонтами в современном квартале рядом с метро станут потенциальной угрозой всей вторичке – как минимум, всем единичкам в хрущевках и панельках. Это все надо учитывать, чтобы потом не остаться с пустующей квартирой.

«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался». Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир

Тем же квартиросъемщикам, которым подняли цены, я бы посоветовал следующее. Если вы привязаны к съемной квартире, сделали там ремонт, отдали детей в садик рядом, то стоит поговорить с собственником и объяснить, что объективных предпосылок для роста стоимости нет: арендаторов больше не становится, а у тех, кто остался, доходы не растут, а скорее наоборот. При этом осенне-зимний период для долгосрочной аренды – это сезон особо низкого спроса.

Если же собственник остается непреклонным, наверное, стоит вновь выйти на рынок и поискать другой вариант. Главное не спешить, и сделать рациональный выбор – благо широта предложения к этому только располагает.

Те собственники квартир, кто давно работает в этом бизнесе, понимают, что на рынке бывают разные периоды. Есть моменты, когда не надо загибать цены. Ведь стоимость формируется не из хотелок продавца, а из того, сколько в данный момент времени готов платить за ваш товар покупатель.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В начале осени рынок аренды в Минске неслабо потрепало. Хоть в столице и не случилось студенческого бума, в ситуацию неожиданно вмешались россияне, которым...
 
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