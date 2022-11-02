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«Собрались купить квартиру, но узнали, что собственник не может приехать в РБ. Как его выписать?». Спросили у риэлтеров
02.11.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Насколько рискованно покупать квартиру по доверенности, и как выписать собственника «удаленно»? Как быть, если кредитные деньги закончились, а дом еще не достроен? Можно ли претендовать на льготный кредит, если живешь в Витебске, а присмотрел жилье под Минском? На эти и другие вопросы наших читателей отвечают эксперты в сфере недвижимости. Если вы также хотите получить компетентный ответ от профессионалов, то напишите нам в рубрику «
Продажа жилья по доверенности
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мы собрались купить квартиру, но случайно узнали, что собственник не приедет в РБ (он живет за границей), а он прописан в этой квартире. Приедет продавать по доверенности его отец. Какие риски есть при покупке такой квартиры, и каким образом его смогут выписать?
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
Как встать на очередь инвалиду детства?
Здравствуйте. Может ли инвалид с детства встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, если родители уже получали льготный кредит и субсидию на него, то есть после 18 лет, может ли встать на очередь самостоятельно, как инвалид с детства 1 группы. Заранее благодарю за ответ.
Отвечает аттестованный риэлтер, юрист
Можно ли докредитоваться по льготному кредиту?
Здравствуйте, мы, как многодетная семья, получили участок (в марте 2018 года), зарегистрировали его в установленном законе порядке, и получили разрешение на строительство (в апреле 2018 года). Получили льготный кредит в июле 2018 года по Указу №240 (около 70 тысяч рублей). Выбрали его в установленный банком срок, а также за первые два года строительства возвели коробку, установили окна. Разрешение на строительство истекло, его не продлевали, так как коробка была возведена, и у сельсовета не было претензий. Отчитаться в банк о вводе дома в эксплуатацию должны были до февраля 2022 года, но в связи с отсутствием коммуникаций (в том числе по улице не проведены были линии электропередач, не по нашей вине) написали заявление на продление предоставления данного документа на год (до февраля 2023).
На сегодня имеем следующую ситуацию по документам:
1) не продлен срок строительства, при готовности дома 70%.
2) льготный кредит выбран еще в 2020 году, сейчас идет погашение, в том числе основного долга.
3) сметная стоимость строительства составила около 140 тысяч рублей.
4) коммуникации проведены.
При этом ожидаем пополнение в январе месяце. В связи с этим вопросы. Возможно ли подать заявление в банк о продлении еще раз срока предоставления документа о вводе в эксплуатацию хотя бы на полгода, в связи с тем, что все оформлено на жену, а она физически сейчас не может ездить по организациям в ее положении? Возможно ли докредитоваться по льготному кредиту в связи с рождением ребенка?
Отвечает аттестованный риэлтер, юрист
Удастся ли переехать из Витебской области в Минскую и не потерять «очередь»?
Добрый день. Мы − многодетная семья из 5 человек. Состоим на очереди на улучшении жилищных условий в Витебской области, в агрогородке. Могут ли нам разрешить купить вторичное жилье по льготному кредиту в Минской области (хотим переехать в Смолевичи)?
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
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«Собрались купить квартиру, но узнали, что собственник не может приехать в РБ. Как его выписать?». Спросили у риэлтеров
Насколько рискованно покупать квартиру по доверенности, и как выписать собственника «удаленно»? Как быть, если кредитные деньги закончились, а дом еще не достроен?...
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