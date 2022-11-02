«Собрались купить квартиру, но узнали, что собственник не может приехать в РБ. Как его выписать?». Спросили у риэлтеров

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Можно ли докредитоваться по льготному кредиту?

Здравствуйте, мы, как многодетная семья, получили участок (в марте 2018 года), зарегистрировали его в установленном законе порядке, и получили разрешение на строительство (в апреле 2018 года). Получили льготный кредит в июле 2018 года по Указу №240 (около 70 тысяч рублей). Выбрали его в установленный банком срок, а также за первые два года строительства возвели коробку, установили окна. Разрешение на строительство истекло, его не продлевали, так как коробка была возведена, и у сельсовета не было претензий. Отчитаться в банк о вводе дома в эксплуатацию должны были до февраля 2022 года, но в связи с отсутствием коммуникаций (в том числе по улице не проведены были линии электропередач, не по нашей вине) написали заявление на продление предоставления данного документа на год (до февраля 2023).

На сегодня имеем следующую ситуацию по документам:

1) не продлен срок строительства, при готовности дома 70%.

2) льготный кредит выбран еще в 2020 году, сейчас идет погашение, в том числе основного долга.

3) сметная стоимость строительства составила около 140 тысяч рублей.

4) коммуникации проведены.

При этом ожидаем пополнение в январе месяце. В связи с этим вопросы. Возможно ли подать заявление в банк о продлении еще раз срока предоставления документа о вводе в эксплуатацию хотя бы на полгода, в связи с тем, что все оформлено на жену, а она физически сейчас не может ездить по организациям в ее положении? Возможно ли докредитоваться по льготному кредиту в связи с рождением ребенка?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

Подать заявление в банк о продлении еще раз срока предоставления документа о вводе в эксплуатацию дома Вы можете − это ваше право, однако этот вопрос лежит в компетенции банка, соответственно обязанности продлить данный срок у банка нет. Обратитесь в банк по данному вопросу, если вам пойдут навстречу, то хорошо, если не пойдут и решат, что одного продления было достаточно, то придется решать вопрос в уже установленные сроки. Опять же повторюсь: в данном вопросе все на усмотрении банка. Что касается рождения ребенка, то в соответствии с частью второй пункта 6 Положения о порядке предоставления гражданам субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2017 г. № 582, при рождении в многодетной семье четвертого и последующих детей в период осуществления строительства (реконструкции) жилого помещения соответствующими районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями на основании заявления гражданина, являющегося получателем субсидии на уплату части процентов (субсидий), поданного до приемки в эксплуатацию жилого дома, в котором расположено строящееся (реконструируемое) жилое помещение, вносятся изменения в ранее принятое решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий), предусматривающие перерасчет максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, а также изменение подлежащего предоставлению размера субсидии на уплату части процентов и предоставление субсидии на погашение основного долга (изменение ее размера) с учетом размеров этих субсидий, установленных законодательством Республики Беларусь. За более детальной информацией по данному вопросу вы можете обратиться в банк, где оформляли кредит, а так же в ваш местный исполнительный комитет.

Удастся ли переехать из Витебской области в Минскую и не потерять «очередь»?

Добрый день. Мы − многодетная семья из 5 человек. Состоим на очереди на улучшении жилищных условий в Витебской области, в агрогородке. Могут ли нам разрешить купить вторичное жилье по льготному кредиту в Минской области (хотим переехать в Смолевичи)?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

Добрый день! Для приобретения жилья на льготных условиях вам необходимо состоять на очереди улучшения жилищных условий в Минском районе. Тогда вы сможете купить жилье в городе Смолевичи.

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