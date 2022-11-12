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До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

12.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Год постройки дома не всегда говорит о его состоянии — многие старые хаты возрастом более 70 лет прослужат еще столько же. Другой вопрос - где найти такую, чтобы при минимальных вложениях можно было использовать как дачу? Сегодня мы подобрали несколько достойных вариантов на Realt — на разумном удалении от Минска и ценой до 15 тысяч долларов.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Хотова, Брестское направление, 71 км от МКАД

Деревня находится на краю Налибокской пущи, рядом с дорогой, соединяющей Столбцы и Ивенец. Сюда ходит автобус, есть магазин.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Дом деревянный, крепкий, под шифером. В нем 4 комнаты с ремонтом, кухня с выходом на террасу. А еще душевая кабина, два погреба. Отопление печное и от электричества. По улице проходит газовая магистраль, так что при желании можно перейти на газ.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Участок 13 соток, огорожен сеткой рабицей. На нем растут взрослые ели, которые делают дом практически невидимым с дороги.

За все владельцы просят 11 900 долларов, но обещают торг реальному покупателю.

Бабий лес, Московское направление, 40 км от МКАД

Райское местечко для грибников и рыбаков — деревня стоит на краю огромного лесного массива с большим озером (оно так и называется — Великое).

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Дом небольшой, на 54 «квадрата». Стены обшиты вагонкой, окна - современные ПВХ. Внутри одна большая комната, кухня, коридор, есть место под санузел.

Проводка новая, счётчик вынесен на столб рядом с домом - можно подключить электрокотел. Печь исправная. Оптоволокно проложено возле дома — можно подключиться. На участке есть скважина на воду.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Участок 25 соток, огорожен, обработан, есть сад. На нем стоят баня, сарай и погреб. За этот домик в деревне просят 15 000 долларов.

Скоробогатовщина, Гродненское направление, 35 км от МКАД

Это небольшая и тихая деревня находится недалеко от МКАД-2. Места живописные, с холмистыми полями и лесами. В шаговой доступности озеро, остановка общественного транспорта.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Дом здесь по деревенским меркам большой - 12х7 метров. Снаружи обшит традиционной вагонкой, на крыше шифер. Внутри две жилые комнаты и кухня. Стены ровные, под обоями. Деревянные полы покрашены. Высота потолка - 2,7 метра.

Отопление печное, вода из колодца.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Размер участка - 24,4 сотки . Он ухожен, огорожен металлопрофилем. Есть возможность оформить участок рядом под ЛПХ. За все просят 15 000 долларов.

Пружанка, Могилевское направление, 79 км от МКАД

Деревня спрятана в большом лесном массиве — если искать укромное место, то это как раз то, что нужно.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Здесь продается крепкий дом под дачу. Внутри обычный деревенский интерьер — деревянные полы и потолки с открытыми балками, обои на стенах.

Отопление печное, колодец рядом с домом.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Участок 10 соток, на нем находятся хозяйственные постройки в хорошем состоянии.

За все просят 5 500 долларов, возможен торг.

Красный берег, Могилевское направление, 100 км от МКАД

Деревня стоит на берегу Березины, рядом грибные леса. Несомненный плюс локации — близость к трассе М-4.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Дом крепкий, ремонта не требует. Отапливается печкой, свой колодец во дворе.

До 15 тысяч долларов, с печкой, в хорошем состоянии. Ищем крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Год постройки дома не всегда говорит о его состоянии — многие старые хаты возрастом более 70 лет прослужат еще столько же. Другой вопрос - где найти такую, чтобы при...
 
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